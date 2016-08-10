廊坊控股增持至15.3%超过恒大 廊坊发展大股东再易位周三起停牌

路透上海8月10日 - 中国区域性地产公司廊坊发展股份有限公司(600149.SS)周三公告称，公司控股股东廊坊市投资控股集团8月5日、9日合计增持公司1.8%的股份至15.3%。由此，廊坊控股持股比例将超过此前三度举牌至15%比例的恒大地产集团公司(3333.HK)，继续保持了第一大股东的地位。

公司同时公告，由于恒大地产集团尚未就上交所问询函内容做出回复，同时按照规定，廊坊控股当需发布权益变动报告书，因此为保证公平披露，公司股票申请自周三(10日)起连续停牌，待前述股东履行信批义务后，再及时申请复牌。

周二，廊坊控股收到上交所问询函并转发给了恒大集团，在问询函中，上交所要求恒大地产详细说明看好上市公司发展前景的理由，并说明是否有意通过股份增持获得廊坊发展的实际控制权，是否有意参与廊坊发展的经营管理等。

恒大集团今年来三度在二级市场斥资购入廊坊发展股份，持股一度达到15%，超过廊坊发展第一大股东廊坊市投资控股集团当时13%左右的比例。

恒大集团近日购入多只A股地产公司股票，例如取得嘉凯城(000918.SZ)控股权，并斥资91亿元取得国内最大地产公司万科A(000002.SZ)(2202.HK)4.68%股份。(完)