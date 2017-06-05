河北廊坊调控升级 要努力确保房价环比不上涨

路透北京6月4日 - 地处北京南部的河北省廊坊市出台新规，对商品房销售、土地供应和房产中介等方面的突出问题作出严格规定，从严管控房地产市场经营行为。明确要求严格落实地方政府责任，建立房地产调控联席会议制度，努力把房价稳定在2016年10月的水平上，确保环比不上涨。

新华社周日报导，廊坊市近日出台关于进一步促进全市房地产市场平稳健康发展的实施意见，要求健全稳定房地产市场的考核问责制度，对执行政策措施不到位、房价上涨过快、规范房地产企业经营行为不力、不能有效遏制炒房行为的，坚决实施问责。

按照新政策，非当地户籍居民家庭能够提供当地三年及以上社会保险缴纳证明或纳税证明的，限购一套住房。已拥有一套及以上住房，或者无法提供当地三年及以上社会保险缴纳证明或纳税证明的非当地户籍居民家庭，暂停在当地购买住房。补缴的社会保险或纳税证明不得作为购房有效凭证。

按照要求，廊坊市实行住房限购的区域为廊坊市主城区（含广阳区、安次区、廊坊开发区）、三河市、大厂回族自治县、香河县、固安县、永清县、霸州市和文安县。当地户籍居民家庭已经拥有二套及以上住房的，暂停在当地购买住房，包括新建商品住房和二手房。

廊坊市要求，严格落实差别化住房信贷政策。对首次购买住房的居民家庭，申请商业性个人住房贷款，首付款比例不低于30%；对拥有一套住房的居民家庭，为改善居住条件申请商业性个人住房贷款，首付款比例不低于50%。

提高住房公积金贷款首付比例，缴存职工使用住房公积金贷款购买家庭首套普通住房的，最低首付款比例调整为30%；使用住房公积金贷款购买家庭第二套住房的，最低首付款比例调整至60%。暂停办理住房公积金异地贷款业务，停止办理“住房公积金贷款置换商业银行个人住房贷款”业务。

实施意见还提出，廊坊将对新建商品住房预（销）售价格实行指导，对不接受政府价格指导的项目，暂不核发商品房预售许可证或者不予办理合同网签备案。未取得商品房预售许可证的项目不得进行预售、不得收取或变相收取任何价金，不得参加任何展销活动。

取得预售许可证或现房备案证的房地产开发项目，要在10日内一次性公开全部房源并进行销售。严格执行商品房销售明码标价、一房一价规定，不得超出备案价格对外销售。

意见要求，合理安排土地供应规模、结构和时序，稳定土地市场预期。廊坊市国土资源局尽快编制并公布住宅用地供应三年滚动计划和中期规划。环首都的三河、香河、大厂、固安等重点地区要大力推进土地集约节约利用，严控增量建设用地规模。

建立购地资金审查制度，确保房地产开发企业使用合规自有资金购地。经国土资源和有关金融部门审查资金来源不符合要求的，取消土地竞买资格，并在一定时间内禁止参加土地招拍挂。

针对房地产市场乱象，廊坊市将加强房地产开发全过程联动监管，持续整顿规范房地产开发销售中介行为。（完）