廊坊环京调控加码 外地人限购一套房且首付不低于五成--新华

路透北京3月22日 - 环京楼市调控加码仍在继续。中国河北省廊坊市周二出台政策，扩大调控区域包括廊坊市主城区和永清县，且差别化住房信贷政策要求也更加严格，即非本地户籍居民家庭限购一套住房，首付款比例不低于五成。

新华社报导援引廊坊市房管局等多部门联合出台的《关于进一步加强房地产市场调控的意见》称，此次实行住房限购的区域为廊坊市主城区（含广阳区、安次区、廊坊开发区）、三河市、大厂回族自治县、香河县、固安县和永清县。意见将于今年3月22日起施行。

“此举有望抑制房产投资需求，缓解房价过快上涨趋势。”新华报导称。

按照规定，非本地户籍居民家庭限购一套住房且购房首付款比例不低于五成，包括新建商品住房和二手住房；本地户籍居民家庭购买第一套住房，申请商业性个人住房贷款的，首付款比例不低于三成。

对拥有一套住房的本地户籍居民家庭，为改善居住条件再次申请商业性个人住房贷款购买住房的，首付款比例不低于五成，包括新建商品住房和二手住房；对购买第三套及以上住房的本地户籍居民家庭，暂停办理商业性个人住房贷款。

此轮调控还将实行差别化住房公积金贷款政策。意见提出，提高住房公积金贷款首付比例，缴存职工使用住房公积金贷款购买家庭首套普通住房的，最低首付款比例调整至30%；使用住房公积金贷款购买家庭第二套住房的，最低首付款比例调整至60%；

将停止向购买第三套及以上住房的缴存职工家庭发放住房公积金个人住房贷款。同时，暂停受理住房公积金异地个人住房贷款，继续实行住房公积金个人住房贷款放款轮候制度。（完）