廊坊发展称恒大无取得其控制权和调整主业的明确计划

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透上海8月11日 - 中国区域性地产公司廊坊发展股份有限公司(600149.SS)周四公告称，收到恒大地产集团公司(3333.HK)关于上交所问询函的回复，恒大目前并无取得廊坊发展实际控制权的明确计划，也不存在对其主营业务进行调整的明确计划，但恒大未来12个月拟继续增持廊坊发展金额不少于5,000万元，也不排除取得控制权的可能。
因恒大此前称增持廊坊发展是看好公司发展前景，而廊坊发展2016年中期报告亏损，上交所对恒大增持目的提出了质疑，对此恒大称本次增持主要为充分把握京津冀一体化政策契机，看好上市公司未来发展前景。
恒大称，截至本回复出具之日，恒大地产并无取得廊坊发展实际控制权的明确计划。但恒大地产未来12 个月内计划继续增持廊坊发展股份，增持金额不少于人民币5,000万元。
恒大称，恒大地产已成为过第一大股东，随着增持计划实施，可能会再次成为第一大股东；随着增持计划实施，恒大地产并不排除取得廊坊发展实际控制权以及行使股东权利合法参与廊坊发展经营管理的可能，具体将取决于未来证券市场整体情况等因素。
另外，恒大称，截至本回复出具之日，恒大地产不存在对于上市公司主营业务进行调整的明确计划；不存在对于上市公司相关的明确的合资、合作或重组的具体计划；不存在对于廊坊发展现行有效《公司章程》的具体修改计划。
廊坊发展股票今日继续停牌。
恒大集团今年来三度在二级市场斥资购入廊坊发展股份，持股一度达到15%，超过廊坊发展第一大股东廊坊市投资控股集团当时13%左右的比例，不过之后廊坊控股增持至15.3%，恒大退回为第二大股东。
恒大集团近日购入多只A股地产公司股票，例如取得嘉凯城(000918.SZ)控股权，并斥资91亿元取得国内最大地产公司万科A(000002.SZ)(2202.HK)4.68%股份。(完)
(发稿 徐永 审校 曾祥进)
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路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。