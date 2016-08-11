廊坊发展称恒大无取得其控制权和调整主业的明确计划

路透上海8月11日 - 中国区域性地产公司廊坊发展股份有限公司(600149.SS)周四公告称，收到恒大地产集团公司(3333.HK)关于上交所问询函的回复，恒大目前并无取得廊坊发展实际控制权的明确计划，也不存在对其主营业务进行调整的明确计划，但恒大未来12个月拟继续增持廊坊发展金额不少于5,000万元，也不排除取得控制权的可能。

因恒大此前称增持廊坊发展是看好公司发展前景，而廊坊发展2016年中期报告亏损，上交所对恒大增持目的提出了质疑，对此恒大称本次增持主要为充分把握京津冀一体化政策契机，看好上市公司未来发展前景。

恒大称，截至本回复出具之日，恒大地产并无取得廊坊发展实际控制权的明确计划。但恒大地产未来12 个月内计划继续增持廊坊发展股份，增持金额不少于人民币5,000万元。

恒大称，恒大地产已成为过第一大股东，随着增持计划实施，可能会再次成为第一大股东；随着增持计划实施，恒大地产并不排除取得廊坊发展实际控制权以及行使股东权利合法参与廊坊发展经营管理的可能，具体将取决于未来证券市场整体情况等因素。

另外，恒大称，截至本回复出具之日，恒大地产不存在对于上市公司主营业务进行调整的明确计划；不存在对于上市公司相关的明确的合资、合作或重组的具体计划；不存在对于廊坊发展现行有效《公司章程》的具体修改计划。

廊坊发展股票今日继续停牌。

恒大集团今年来三度在二级市场斥资购入廊坊发展股份，持股一度达到15%，超过廊坊发展第一大股东廊坊市投资控股集团当时13%左右的比例，不过之后廊坊控股增持至15.3%，恒大退回为第二大股东。

恒大集团近日购入多只A股地产公司股票，例如取得嘉凯城(000918.SZ)控股权，并斥资91亿元取得国内最大地产公司万科A(000002.SZ)(2202.HK)4.68%股份。(完)