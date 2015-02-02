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亚洲 | 2015年 2月 2日 星期一 18:46 BJT

企业并购：英特尔收购原为英飞凌旗下的“物联网”芯片企业Lantiq

路透法兰克福2月2日 - 英特尔(Intel)和德国网络芯片制造商Lantiq周一称，英特尔同意收购Lantiq，以扩张互联网链接设备芯片的系列，交易金额未公布。

Lantiq原为英飞凌(Infineon Technologies) 旗下部门，2009年被私募股权Golden Gate Capital以2.5亿欧元(2.8亿美元)收购。通过Golden Gate向Lantiq投资的企业包括德国电讯(Deutsche Telekom) 。

目前所谓的物联网或M2M，是英特尔、高通 和其它技术企业正在竞争的新领域。(完) (编译 王丽鑫；审校 王洋)
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