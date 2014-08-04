中石油兰州石化一装置今晨泄漏着火

特朗普称赞中国应对朝鲜“威胁”的努力
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。
路透北京8月4日 - 新华网微博周一报导，4日8时39分，兰州石化公司炼油厂30万吨/年气体分馏装置泄漏着火，据现场消防人员介绍，火势较大，目前伤亡情况暂时不明.
报导称，目前正在全力组织扑救，暂未发现人员伤亡，尚未检测到大气、水质污染。
近期灾难事故频发，上周四台湾高雄市深夜发生地下管线大规模爆炸，造成严重伤亡，根据中央灾害应变中心最新统计，死亡人数为28人、两人失踪、302人受伤。（完）
(发稿 沈燕; 审校 曾祥进)
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路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。
路透伦敦4月20日 - 每日邮报援引未具名的党派消息人士报导称，英国首相特雷莎·梅将在6月8日大选前做出中止欧盟人员自由进入英国的正式竞选承诺。
但相比其他三位候选人--极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞、保守派菲永和极左翼的梅朗雄，马克龙的领先优势已经缩小。在周日的角逐中，任何两人都可能脱颖而出，进入5月7日的对决。以下是周日选举的各种可能结果：