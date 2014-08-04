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时事要闻 | 2014年 8月 4日 星期一 10:53 BJT

中石油兰州石化一装置今晨泄漏着火

路透北京8月4日 - 新华网微博周一报导，4日8时39分，兰州石化公司炼油厂30万吨/年气体分馏装置泄漏着火，据现场消防人员介绍，火势较大，目前伤亡情况暂时不明.

报导称，目前正在全力组织扑救，暂未发现人员伤亡，尚未检测到大气、水质污染。

近期灾难事故频发，上周四台湾高雄市深夜发生地下管线大规模爆炸，造成严重伤亡，根据中央灾害应变中心最新统计，死亡人数为28人、两人失踪、302人受伤。（完）

(发稿 沈燕; 审校 曾祥进)

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