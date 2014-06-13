中国称兰州自来水苯超标直接原因是自流沟超期服役

法国选民怀疑两位候选人都无力解决失业和安全两大议题--民调
路透巴黎4月30日 - 周日公布的民调发现，在距离法国总统大选决胜轮投票只有一周之际，很多选民怀疑这两位候选人都不能解决长期性失业和安全问题。
路透北京6月12日 - 新华社周四晚间报导称，4月兰州自来水苯超标的直接原因是兰州威立雅水务公司的自流沟超期服役，兰州石化公司历史积存的地下含油污水渗入自流沟，对输水水体造成苯污染。
兰州威立雅水务公司是兰州市与法国威立雅环境集团(VIE.PA)的合资企业，兰州市政府控股，威立雅占股45%。该公司是兰州市唯一供水公司。
报导指出，相关官员在新闻发布会上称，两条自流沟出现裂痕和缝隙。这些自流沟建成于1959年，设计合理使用年限为50年，实际已运行近60年。
威立雅中国在声明中称，自来水苯超标事件是外部工业污染造成的直接结果，兰州威立雅水务公司不存储、不生产也不使用苯。
声明指出，官方报告称，事件涉及的兰州市各部门、中石油和兰州威立雅水务公司等都有一定程度的责任。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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