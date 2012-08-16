ZARA的新亮点 全球竞争集中化又一章--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自8月16日出版的当期「老谢开讲」专栏)

今年三月才正式设立的「彭博亿万富豪指数」，最近公布最新的亿万富豪指数排名，立刻成了全球焦点，原来是富豪榜上新增了一位贵客，那就是ZARA的创办人奥特嘉（Amancio Ortega）。这位欧洲新贵在今年六月才打败IKEA的创办人坎普拉（Ingvar Kamprad），成为欧洲首富，这回又挤下了股神巴菲特，成为仅次于墨西哥电信大亨史林（Carlos Slim）及微软创办人比尔盖兹（Bill Gates）的全世界第三有钱人。

彭博的亿万富豪指数三月才成立，讲知名度比起《富比世》（Forbes）、《财星》（Fortune），甚至是在中国很有名气的胡润富豪排行榜，都仍显得稚嫩，不过这回ZARA的创办人打败巴菲特，却引来外界热烈讨论，除了对奥特嘉的财富感兴趣外，大家对於西班牙仍深陷欧债危机，但平价时尚品牌ZARA却能异军突起更感兴趣。

**消费产业抬头:ZARA老板打败巴菲特，成第三富豪**

根据彭博亿万富豪排行榜统计，墨西哥首富史林今年以来财富增加了一二六亿美元，成长二Ｏ．四％，仍然盘踞富豪榜首位；比尔盖兹则以六三Ｏ亿美元紧追在史林的七四二亿美元之後，微软今年以来股价上涨一六．八三％，也让盖兹身价增加六十九亿美元。至于股神巴菲特则因今年柏克夏股价表现平平，今年以来身价只小增六．八％的二十九亿美元，将第三名宝座让给了ZARA的创办人。

ZARA创办人奥特嘉今年以来身价增长一一四亿美元，成长三二．二％，主因ZARA母公司Inditex Sa集团在欧洲股市屡创新高，让奥特嘉财富水涨船高，而彭博富豪榜也因挤进ZARA与沃尔玛零售业两大巨擘，让传统零售业光芒盖过高科技业。沃尔玛今年以来股价步步走高，七月创下七十五．二四美元的历史新高，今年以来股价大涨二四．三五％，让沃尔顿家族财富大幅跃升。

沃尔玛的股价从四十八．三一美元起涨，涨到今年七十五．二四美元，涨幅达五五．七四％，是沃尔玛成立以来股价最出色的阶段。另一匹零售黑马则是Costco（好市多），股价从七十．二二美元涨到九十七．七六美元，都是屡创历史新高价。

ZARA在西班牙深陷欧债风暴中奋力崛起，意义更加不寻常。ZARA业绩一枝独秀，主要靠的是旗下服装公司致力拓展以中国为首的新兴市场，减少对欧美市场的倚重；从Ｏ八年的金融海啸以来，Inditex连续十二季缔造一季比一季成长的佳绩，ZARA的股价也勇往直前，奋力创新高。

Inditex的股价从Ｏ九年三月的二十三．六五欧元起涨，今年八月八日涨到九十一．三七欧元，三年来股价大涨二八六％，表现十分惊人。同一时间，欧洲的另一时装品牌H&M股价从一四九欧元涨到二六Ｏ欧元，涨幅只有七四．五％，ZARA的表现更胜一筹。

**服饰品牌集中化:ZARA与H&M、UNIQLO三强鼎立**

Inditex除了ZARA外，还有Massimo Dutti、Bershka、Oysho、Pull&Bear等品牌，大部分的分店都属公司直营。今年首季（到四月底止），Inditex营收达三十四．二亿欧元，年成长一五％，净利则由去年同期的三．三二亿欧元跳升到四．三二亿欧元；这一季新增了四六四家分店，总展店数达五六一八家，ZARA展店已遍布全球八十四个国家，台湾也在内。

以二Ｏ一一年度（二Ｏ一二年一月）的会计年度来看，Inditex全年营收一三七．九亿欧元，其中最大市场在欧盟（西班牙除外），营收达五十一．六亿欧元，而西班牙本国则达三十七．五亿欧元，OECD国家十七．八亿欧元，其他地区有三十一亿欧元，这显示Inditex业务重心仍在欧洲，目前ZARA五六一八家店数，欧洲区内就有四千三百家，其他地区如亚洲约九百家店，美洲有四百家店，ZARA已把展店目标放在新兴市场，尤其是消费力惊人的中国市场。

面对中国的庞大商机，Inditex七月率先以月租一Ｏ九二万港币在中环黄金地段开设旗舰店，希望利用外墙刊登广告，并与同区其他国外名店产生综合效应，吸引更多中国自由行旅客的消费。而ZARA也打算在年底前于中国新增一五Ｏ家分店，总数将从二七五家大增五五％到四二五家，并且在九月启动网上服装店，希望进一步抢攻销售额。

目前Inditex随着股价水涨船高，已将总市值拉升到一九五．七九亿欧元，市值提升，展店力道更强，竞争力也不断提升。目前全球服饰品牌已有集中化的态势，西班牙的ZARA、瑞典的H&M，加上日本的UNIQLO（优衣库），已成为三足鼎立的大巨人。

UNIQLO去年大显神通，股价从八八ＯＯ日圆大涨到一九一五Ｏ日圆，让陷入失落二十年的日本大受鼓舞，UNIQLO的柳井正带出日本新男儿的典范。今年以来，UNIQLO股价大涨二五．七九％，在跌跌不休的日股中表现格外抢眼，目前柳井正已蝉联多年日本首富地位，改写了日本传奇。

受到三强挤压的二线品牌服饰大厂则节节败退，最显着的是一度在英国及欧洲风光的思捷环球，去年起出现败象，业绩与股价都跟着暴跌。Ｏ八年是金融海啸爆发的一年，但是思捷环球却创下三七二．二七亿港币的营收佳绩，那一年净利达六十四．五亿港币，EPS（每股税後纯益）达五．二一港币，思捷环球股价也创了一三三港币的空前新高，让大股东邢李（火原）名利双收。

Ｏ八年以後，思捷环球开始面对三大巨人挑战，Ｏ九年营收掉到三四四．八五亿港币，净利四十七．四五亿港币；一Ｏ年营收三三七．三四亿港币，净利四十二．二六亿港币；到了二Ｏ一一年，思捷就发生灾难式的大衰退，营收虽然仍维持三三七．六七亿港币，但净利只剩下七九ＯＯ万港币，思捷的股价也急跌到八．Ｏ三港币。

**受到三强挤压:思捷环球业绩股价去年开始大溃败**

最近思捷环球即将公布一二年（到六月底止）的年报，市场正屏息以待，不过从股价来看，投资人并不抱热烈期待；反而是思捷从竞争对手ZARA挖角前行销及营运董事Jose Manuel Martinez Gutierrez担任执行董事兼ＣＥＯ，藉以提升Esprit的供应链效率，而思捷也将进行「蜕变计画」。

思捷任命了四十二岁的新ＣＥＯ，一度让思捷的股价单日大涨二九％，不过Esprit一方面受到欧债危机重创，但对手Inditex及H&M（HENNES & MAURITZ AB）强力挑战才是主因，去年Esprit宣布全年获利大跌九八％，也造成股价大跌九成的效应，思捷以「失去自身灵魂」来形容自己的坠落。

今年以来思捷退出北美市场，关闭了三个欧洲国家零售营运计画，并宣布未来四年投资二十三．二亿美元重建品牌。目前思捷仍在奋力挣扎，不过其他二线香港服饰品牌都面临沉重考验。HANG TEN已被利丰集团收购，最近bossini（堡狮龙）发布营运预警，Crocodile（鳄鱼恤）苦撑待变，只有佐丹奴状况稍好，品牌服饰业形成的三强鼎立，进一步为竞争集中化的态势留下了注脚。

这个情况与欧美大品牌NIKE、adidas打垮了中国运动品牌如李宁、安踏、特步、三六一度、中国动向的例子如出一辙，中国随着经济成长，人民财富快速累积，消费力愈来愈惊人，但是中国人青睐舶来品，从民生必需品到奢侈品几乎都有同样现象，ZARA、H&M、UNIQLO的崛起，NIKE、adidas双雄红遍半边天，甚至连LV、Burberry等欧美精品都有同样的情况。

ZARA快速瞄准中国市场，最近法国LV及英国Burberry也同样感受到亚洲，尤其是中国崛起的成长力道。LV集团以法国为基地，但是在欧债危机中，LV股价仍屡创新高，目前仍在一三Ｏ欧元以上，今年以来股价上涨一九．三％。Burberry在英国，今年股价也上扬一三．九二％。跑到香港来上市的PRADA，今年从三十一．五五港币大涨到六十一．五港币，股价屡创历史新天价。

PRADA公布到七月底止的今年上半年营收达十五．四八亿欧元，年成长三六．五％，其中义大利成长二一．七％，欧洲区成长三七．三％，美洲区成长三一％，亚太区则成长四五％；巴克莱报告预测，PRADA未来有五到六成的营运会来自亚太区，特别是大中华市场。PRADA到香港挂牌的战略很成功，目前已将市值推到一四四Ｏ亿港币。

**亚洲力道惊人:法国LV、英国Burberry调整销售策略**

有了PRADA的示范，未来欧美精品品牌会更重视大中华市场，例如，LVMH的亚洲业务过去三年都以高速成长，成长率平均二九．二三％；但LV发现欧洲售价远低於亚洲，同样的产品在法国与中国居然相差四七％，这个价差导致很多中国人不在当地消费，宁可趁赴欧旅游的机会大采购。

结果欧债危机并未影响LV在欧洲的销售，过去三年来，LV在法国的营收从二十四．七八亿欧元到二十七．二五亿欧元，二Ｏ一一年为二十八．六六亿欧元，法国以外的欧洲地区也从三十六．六四亿、四十二．三六亿到四十七．九七亿欧元，都有明显成长，但是消费主力反而是到欧洲旅游的亚洲游客。LV最近有了一份评估报告，它必须增加中国以外地区产品售价三％，才能弥补当地旅客外游购物所带来的经济损失。

英国的Burberry也发现上一季中国市场销售下滑约两成，但是欧洲业务却显着上扬，欧洲产品价格较低，这是驱使中国新富阶层出现旅游购物的最大动力来源，最近LV及Burberry正在考虑亚洲以外地区的加价行动。

从ZARA的创办人登上全球富豪榜第三名，一方面可以看出零售业、通路业在全球生产过剩中的分配角色日益吃重，从日本柳井正、西班牙的奥特嘉，到沃尔玛家族及法国的阿诺家族，他们在未来财富版图将扮演更吃重的地位。

二是全球竞争愈来愈集中，赢家变少，输家则满地都是，品牌服饰业已形成ZARA、UNIQLO、H&M的三雄鼎立之势；运动用品则是NIKE与adidas天下；智慧型手机则是苹果与三星双霸天。

三是华人消费力影响全世界，这股新消费力仍是未来最重要的消费主力，任何通路品牌，从民生必需品到奢侈品，没有一个人敢忽视十三亿中国消费市场的爆发力。(完)

--整理 李盈蒨/

注: 1.专栏作者老谢--谢金河,为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长.

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