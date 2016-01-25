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亚洲 | 2016年 1月 25日 星期一 12:14 BJT

中国公民老挝遇袭 2人遇难1人受伤

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京1月25日 - 新华社周一报导称，据中国驻老挝大使馆证实，不明身份的暴力分子24日在老挝塞宋奔省发动袭击，造成中国公民2人遇难1人受伤。

受伤者周某在被送至首都万象的友谊医院救治后，现已出院。

中国使馆已要求老挝方面迅速查明事件真相。（完）

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