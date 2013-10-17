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时事要闻 | 2013年 10月 17日 星期四 14:31 BJT

老挝客机坠毁49人死 有中国人遇难

路透曼谷10月17日 - 老挝航空公司航班号为QV301的客机因天气原因坠入湄公河，机上来自10个国家的49人全部遇难。

这架ATR-72飞机从老挝首都万象起飞，当地时间周三下午4:10坠毁， 当时距离目的地巴色（Pakse）仅约8公里。

老挝航空一名不愿具名的官员对路透表示，飞机上当时有44名乘客和5名机组人员，突然遭遇恶劣天气。

她说：“飞机准备降落时遇到恶劣天气，可能是飞机坠毁的一个因素。据我们了解无人幸存，但调查还在进行。”

一名航空官员称，此次事故可能与台风“百合”的余威有关。台风“百合”周二袭击老挝南部地区。

航空公司提供的乘客名单列出了44名乘客的国籍，包括17名老挝人、5名澳大利亚人、7名法国人、5名泰国人、3名韩国人、2名越南人，此外还有来自美国、加拿大、中国大陆、马来西亚和台湾各一人。（完）

编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍

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