老挝客机坠毁49人死 有中国人遇难

朝鲜半岛紧张局势升温之际 美国副总统彭斯将赴首尔访问
路透华盛顿4月14日 - 美国副总统彭斯周日将前往韩国，他的幕僚表示，这显示在朝鲜核计划引发紧张局势升温之际，美国恪守对盟友的承诺。
路透曼谷10月17日 - 老挝航空公司航班号为QV301的客机因天气原因坠入湄公河，机上来自10个国家的49人全部遇难。
这架ATR-72飞机从老挝首都万象起飞，当地时间周三下午4:10坠毁， 当时距离目的地巴色（Pakse）仅约8公里。
老挝航空一名不愿具名的官员对路透表示，飞机上当时有44名乘客和5名机组人员，突然遭遇恶劣天气。
她说：“飞机准备降落时遇到恶劣天气，可能是飞机坠毁的一个因素。据我们了解无人幸存，但调查还在进行。”
一名航空官员称，此次事故可能与台风“百合”的余威有关。台风“百合”周二袭击老挝南部地区。
航空公司提供的乘客名单列出了44名乘客的国籍，包括17名老挝人、5名澳大利亚人、7名法国人、5名泰国人、3名韩国人、2名越南人，此外还有来自美国、加拿大、中国大陆、马来西亚和台湾各一人。（完）
编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍
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路透首尔4月14日 - 韩国警方周五表示，没有在三星生命首尔总部发现爆炸物。 一名警官对路透表示，派到位于首尔南部瑞草区三星生命大楼的警官下午1:38(0438GMT)称，没有发现爆炸物。 该建筑今日稍早被疏散，之前据称里边有爆炸物。(完) (编译 王颖；审校 于春红)
路透华盛顿4月13日 - 美国军方表示，为打击伊斯兰国(ISIS)在阿富汗东部地区的洞穴和隧道网络，美军周四投放了一枚有“炸弹之母”之称的大型空爆炸弹，这是迄今美国在战斗中使用的威力最大的非核爆炸装置。