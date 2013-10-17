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时事要闻 | 2013年 10月 17日 星期四 09:36 BJT

老挝发生坠机事故 39人遇难--报道

路透曼谷10月16日 - 媒体报道称，一架飞机周三在老挝坠入湄公河，造成39人死亡。

新华社援引老挝航空公司的说法称，该公司一架飞机从首都万象飞往该国南部地区途中坠入湄公河，事发时间为下午晚些时候。

泰国一家电视台称，事故造成39人死亡。路透尚未联系到航空公司及老挝政府官员就此发表评论。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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