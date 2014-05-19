老挝一空军飞机坠毁 国防部长据信遇难

美国国会通过权宜支出法案 以避免政府关门
路透华盛顿4月28日 - 美国由共和党占主导的国会周五避免了政府关门，再给议员一周时间制定出一直到9月30日的联邦支出方案。但像国防支出等棘手的问题仍然无解。
路透曼谷5月17日 -老挝国防部消息人士称，一架至少载有14人的老挝空军飞机周六坠毁，目击者称，老挝国防部长也在事故中遇难。
这名官员通过电话对路透表示：“一架老挝空军飞机在飞往该国北部川圹省(XiangKhouang)时坠毁。老挝首都万象市市长、老挝国防部长及夫人均在飞机上。”
这位拒绝提供姓名的官员称，机上有14人，但他没有进一步细节。
一名事发地目击者通过电话对路透表示，老挝国防部长隆再·皮吉(DouangchayPhichit)在事故中遇难。他说，飞机在川圹省Nadee村附近坠毁，距离目的地机场仅2公里。
目击者听说机上或许有20人，据报告3人幸存，但官方尚未证实此说法。
泰国外交部称，老挝政府告知其这架飞机是一架AN74-300飞机，在当地时间上午6时15分坠毁(周五2315 GMT)。
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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