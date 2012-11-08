老挝为湄公河大坝举行动工仪式

四分之一投资者预计未来一年至少有一国退出欧元区--调查
路透柏林2月28日 - 周二公布的调查显示，越来越多的投资者预计欧元区将在未来数月失去至少一个成员国，蔓延风险料比2012/13年债务危机高峰期间更甚。
路透老挝沙耶武里11月7日电（记者 Annie Chenaphun）---老挝周三为湄公河大坝举行动工仪式。由於担忧可能对民众生活、渔业以及农业造成影响，环保人士以及周边国家对该项目表示反对。
“我们听取了河流经过的不同国家的看法与意见，我们达成了协议，因而选择今天作为该项目动工的头一天，”老挝副总理宋沙瓦·凌沙瓦（SOMSAVAT LENGSAVAD）在现场说道。
老挝是东南亚贫穷国家，希望能在4,900公里长的湄公河上修建大坝，出口电力，成为“东南亚的电源”。
但去年12月，在邻国的压力下，老挝同意暂停沙耶武里大坝项目，以等待日本主导的一项研究。
“老挝称已经化解了外界的环境担忧，以试图争取其他国家政府的支持，这种声明有误导性。进行中的研究还未完成，”环境组织“国际河流”（International Rivers）东南亚协调员Kirk Herbertson说道。
柬埔寨与越南反对该大坝的建设，这两个国家的官员未回复对此事的评论请求。
29个欧洲与亚洲国家日前在老挝首都万象举行工商论坛，参与者不乏该项目的反对者。老挝仍在论坛结束後立即开始动工仪式。
泰国建筑巨头Ch Karnchang Pcl(CK.BK)已经开展其所称的“初步工作”已达近两年时间，老挝官员则一再淡化关於该工作的情况。大坝计划於2019年前建成。（完）
编译：张家伟 发稿：程芳
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