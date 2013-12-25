特写：老挝经济繁荣背后现隐忧

老挝首都万象，当地人在市中心的Nam Phou喷泉四周乘凉，摄于2013年0月26日。 REUTERS/Aubrey Belford

路透万象12月24日（记者 Aubrey Belford/Amy Sawitta Lefevre） -对于共产党执政的老挝，资本主义的果实从未如此丰硕过。

NamPhou喷泉位于万象市中心，这里曾经是历史遗迹，如今霓虹闪烁，周边高档餐馆林立。在日益拥挤的道路上，精英阶层开的私家车是路虎，档次低一点的则是雷克萨斯。

这一切都功归于经济快速增长。在商品出口以及中国、泰国和越南等邻国投资涌入的带动下，老挝经济连续数年以超过8%的速度增长。该国的股市也于2011年开张，是全球规模最小的股票市场。

作为亚洲最贫穷的国家之一，老挝经济的繁荣并未结束，但也开始出现严重问题。经济学家警告称，老挝这个拥有670万人口的国家的经济发展正在面临下行风险。该国的经济发展模式以宽松信贷、资源开采和大兴基建项目为基础。

“（老挝）经济正在走向过热，”今年9月曾率国际货币基金组织（IMF）代表团前往老挝的Ashvin Ahuja对路透说。

国际货币基金组织发现该国存在一系列问题。

该国政府收入存在缺口，支出却日益膨胀，特别是公务员薪资增长，导致财政赤字升至GDP的6.5%左右，通胀在年底时预计会升至7.5%左右，明年则可能进一步升至9.4%。

老挝的外汇储备仅够填补80%的月进口额。要求匿名的西方银行和商业消息人士对路透称，该国美元短缺的情况已持续数月。

随着物价上涨，加上收入不稳定，在万象的大街小巷，可以感受到不满情绪正与日俱增。

Chantara Phommavongsee是万象Thong KanKham市场的商户，他说，8月时猪肉一公斤卖6.8万基普（约合8.60美元），4个月后则已涨到7.5万基普。

与此同时，黑市交易如火如荼。Chantara称，聪明的消费者周末驱车穿过湄公河前往泰国，那里的物价便宜。有人还会带回商品来卖。“汽车、食品、药品、建材，”Chantara一口气说出了许多，“都来自泰国。”

通常保持沉默且行事神秘的政府似乎也在倾听民意。

据《万象时报》报道，老挝总理通邢（Thongsing Thammavong）9月时警告称“老挝债务高企，面临金融危机风险”，他已要求内阁部长削减成本。

该国政府延迟向一些承包商付款，承诺抑制加薪幅度，还暂停每月向公务员发放76万基普的补助。

这些措施受到了国际货币基金组织的欢迎。但该组织警告称，如果老挝想在今后保持经济增长，就需要进行重大变革。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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