老挝向中国移交湄公河惨案主要嫌犯

路透北京5月10日电---老挝於周四将毒枭糯康（Naw Kham）移交中方。去年10月，糯康及其贩毒集团袭击湄公河船只，造成13名中国船员遇害。

新华社称，糯康已被正式移交给中国警方。40多岁的糯康是缅甸人，因涉嫌在“金三角”贩毒而声名狼藉。

经中、老、缅、泰四国联合调查，糯康涉嫌於2011年10月组织杀害了中方船员。这是中国籍公民现代在海外遭到的最致命的袭击。泰国九名不法军人也涉嫌参与了这起袭击案。

新华社援引中国公安部禁毒局局长刘跃进的说法报 道，“现有证据证明，长期盘踞湄公河流域“金三角”地区的武装贩毒集团首犯糯康及其骨干成员与泰国个别不法军人勾结策划、分工实施了“１０·５”案件（湄公河惨案）。”

路透1月调查显示，被袭船只进入泰国水域时，仍有部分船员存活，但他们被处死并从船上扔入泰国水域。

从一开始，糯康就是主要怀疑对象。但稍後调查表明，参与者还包括泰国军方九名禁毒小组精英。

泰国国防部发言人Tanatip Sawangsaeng称：“目前，九名涉嫌参与袭击案的军人正在接受警方调查。”

“泰国军方不会帮助违法者，我们将配合其它几国调查，对他们的调查提供全面信息。”（完）

编译：黎黎 发稿：王凤昌

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