特写：西方国家畏缩不前 邻国享老挝市场盛宴

路透老挝万象12月18日电（记者 Martin Petty）---曾经沉寂的老挝首都，如今跑满日本轿车以及越野车。这一切证明，被孤立数十载且一度被看作是毫无前途的老挝，正悄悄经历重大变化。

在万象，商场正拔地而起，手机零售店、有WiFi的咖啡馆也如雨後春笋般涌现。金色庙宇之间道路上的自行车已不多见，进口摩托及轿车取而代之。

老挝在西方人的印象，仅限於背包客和越战老兵所带来的故事，而上述一切，则是该国低调经济崛起的一部分成果。经济崛起已使该国稳步发生转变。

老挝曾是法国殖民地，自1975年美国支持的政府被推翻以来，其名义上是共产主义国家。该国正寻求中国、越南和泰国等邻国来帮助发展国内资源与基础设施，而这些国家也乐意挤进老挝市场，对西方公司望而却步的风险因素并不很关心。

本月，由泰国主导的一项大型大坝项目被搁置，等待环境调查结果，不过在老挝水路网络体系，其他的由泰国修建的水电项目仍在进行。越南在此的农业企业蒸蒸日上，中国企业也不断涌入其矿产和交通领域。

老挝的一党制政体未作变动，其统治者正试图仿效中国和越南，进行市场化改革，并小有成就。自2006年以来，老挝曾经脆弱的经济，年均增长率达7.9%。

亚洲开发银行区域总监Chong Chi Nai称，老挝正谱写经济成功的故事，但是经济增长不应是其唯一关注点。

他说："对於老挝人来说，挑战不是流入该国的资金量，而是这些资金是否以负责任和环境可持续的方式投资。不过，老挝已走上正轨是毫无疑问的。"

**强劲增长**

国际金融机构预测，受水电产能、铜和金矿开采、旅游以及内需的提振，老挝今年经济增长率将处於8.1-8.6%，这是亚洲最高经济增长率之一。

据世界银行数据，老挝当前GDP为75亿美元，是中国的1/790，越南的1/14，泰国的约2%，但这一数据却是2006年的两倍多，人均GDP也从2006年的600美元升至1,200美元。

不过对於西方公司来说，由於担心监管问题、劳动力数量、缺乏透明度以及老挝与邻国亲密的政治与经济联系，老挝仍不在他们的考虑范围之内。

驻万象的一名西方外交官称："老挝仍被绝大多数外国投资者视为前沿市场，不过这里有很大潜力。投资环境的发展趋势，基本上处於正确的方向。"

老挝城市居民正快速步入现代化，已有19家商业银行，以及提供税收优惠政策的数个新经济特区。手机市场一派繁荣景象，国内有五大移动运营商，全国总人口640万，而手机用户总数高达1,000万，意味着很多人使用多个号码。

由中国牵头的投资额达70亿美元、连接中国与泰国的高速铁路项目正在规划之中；老挝航空公司（Lao Airlines）上月斥资9,100万美元购买两架空客A320飞机。

不过对老挝来说，最有意义的飞跃可能是1月推出的证券交易所，该交易所投资规模达2,000万美元，由老挝与亚洲第四大证券交易所--韩国证券交易所（Korea Exchange）合建。

经济学家对於老挝的潜力表示乐观，不过也称还有很多需要做的。在世行一份商业环境调查中，老挝因腐败、监管缺失以及缺乏熟练工人等因素，被列为东亚和太平洋地区倒数第二最适合做生意的国家，仅次于东帝汶。

国际货币基金组织称，老挝已取得"可观进步"，但仍需提供可信的数据、银行业监管以及精简程序。（完）

编译：张家伟 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——"每日财经荟萃"，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。