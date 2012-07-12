希拉里短暂访问老挝 看望美炸弹受害者

法国总统候选人马克龙获有影响力的中间派支持 与勒庞对决更添胜算
路透巴黎2月22日 - 法国一位颇有影响力的中间派政治人士周三与独立总统候选人马克龙结成联盟，有可能增大后者在这场激烈角逐中的胜算。
路透万象7月11日电（记者 Arshad Mohammed）---美国国务卿希拉里周三访问老挝，成为近60年来首位访问该国的美国国务卿。她在访问期间直面越南战争留下的痛苦後遗症，看望一位被集束炸弹炸掉双手、双目失明的男性受害者。
美国越战期间为摧毁北越方沿胡志明铁路向南方的供给线，曾在老挝境内丢下大量炸弹，数目超过美国在二战期间对德国和日本丢下炸弹的总和。
越战结束已有三十多年，但老挝仍在艰难地清理预计达8,000万枚的集束炸弹及其他未爆弹药，该国每年有多达100人被这些遗留炸弹杀害。
希拉里参观完一个针对受害者的假肢救助中心後说：“在老挝，历史一直与我们同在。”
希拉里在老挝仅停留约四个小时，是1955年以来首位访问该国的美国国务卿，当年时任国务卿约翰·福斯特·杜勒斯造访老挝，遇到停机坪出现一头水牛，他乘坐的飞机在空中盘旋直到水牛被赶走後才降落。
希拉里在访问期间与老挝总理及外交部长举行了会谈，借此改善与该国的关系。老挝一直疏远美国，但眼下又想修好两国的关系。
在短暂的访问行程中，她还参观了老挝一座16世纪的佛庙并敬献莲花。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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