希拉里短暂访问老挝 看望美炸弹受害者

路透万象7月11日电（记者 Arshad Mohammed）---美国国务卿希拉里周三访问老挝，成为近60年来首位访问该国的美国国务卿。她在访问期间直面越南战争留下的痛苦後遗症，看望一位被集束炸弹炸掉双手、双目失明的男性受害者。

美国越战期间为摧毁北越方沿胡志明铁路向南方的供给线，曾在老挝境内丢下大量炸弹，数目超过美国在二战期间对德国和日本丢下炸弹的总和。

越战结束已有三十多年，但老挝仍在艰难地清理预计达8,000万枚的集束炸弹及其他未爆弹药，该国每年有多达100人被这些遗留炸弹杀害。

希拉里参观完一个针对受害者的假肢救助中心後说：“在老挝，历史一直与我们同在。”

希拉里在老挝仅停留约四个小时，是1955年以来首位访问该国的美国国务卿，当年时任国务卿约翰·福斯特·杜勒斯造访老挝，遇到停机坪出现一头水牛，他乘坐的飞机在空中盘旋直到水牛被赶走後才降落。

希拉里在访问期间与老挝总理及外交部长举行了会谈，借此改善与该国的关系。老挝一直疏远美国，但眼下又想修好两国的关系。

在短暂的访问行程中，她还参观了老挝一座16世纪的佛庙并敬献莲花。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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