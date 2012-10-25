老挝料於周五入世 改革派见利好

美国众议院民主党领袖呼吁司法部长塞申斯辞职
路透华盛顿3月1日 - 美国众议院民主党领袖佩洛希(Nancy Pelosi)周三呼吁司法部长塞申斯(Jeff Sessions)辞职。华盛顿邮报之前报导称，塞申斯未披露他在特朗普就任美国总统前与俄罗斯驻美大使的两次会面。
路透曼谷10月25日电（记者 Martin Petty/Paul Carsten）---贫穷孤立数十年，内陆国家老挝并无吸引投资者的特别之处。
但随着周五料将加入世界贸易组织（WTO），这一拥有640万人口的国家希望就此改变这一状况。老挝经历了多年的稳步改革，以建立现代化经济，并在国际厂商在中国之外寻找廉价劳动力之际，赶上了东南亚的繁荣。
“老挝现在看起来真的很有竞争力，不像从前，”澳洲国立大学（Australian National University）专攻东南亚经济的教授Hal Hill说。
在经历15年的谈判後，总部位於日内瓦的WTO料终将於周五接受老挝加入这一有157个成员国的组织。
但老挝面临的转变，似乎艰难。对於老挝执政的人民革命党来说，削减繁琐的审批程序和执行有利於企业发展的规则，比打压政治异见人士和抓捕反共抗议者还要艰难。
据亚洲开发银行称，由於矿业和水电业的发展，老挝成为亚洲增长最快的经济体之一，今年经济料增长7.9%，进口与出口增速均为两位数。在曾经沉寂的万象街头，如今也跑满日本汽车与SUV。
据WTO称，为满足该组织要求，老挝进行了一系列改革，颁布和修订了逾90部法律法规，并於2011年开办首家股票交易所，还计划与下月举办一场亚欧峰会。
一些人认为，老挝入世基本上只有象征意义。该国同意施加平均18.8%的最大进口关税，将限制农业补贴，并承诺开放10个行业的市场。不过Hill表示，加入WTO将能助老挝改革派推进改革进程。
“有时改革派会发现，通过加入地区性或国际性组织，能更容易推进改革。这能稍微阻止来自大型国有企业的更多保护主义压力，”他说。（完）
编译：张家伟 发稿：王燕焜
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