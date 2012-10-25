老挝料於周五入世 改革派见利好

路透曼谷10月25日电（记者 Martin Petty/Paul Carsten）---贫穷孤立数十年，内陆国家老挝并无吸引投资者的特别之处。

但随着周五料将加入世界贸易组织（WTO），这一拥有640万人口的国家希望就此改变这一状况。老挝经历了多年的稳步改革，以建立现代化经济，并在国际厂商在中国之外寻找廉价劳动力之际，赶上了东南亚的繁荣。

“老挝现在看起来真的很有竞争力，不像从前，”澳洲国立大学（Australian National University）专攻东南亚经济的教授Hal Hill说。

在经历15年的谈判後，总部位於日内瓦的WTO料终将於周五接受老挝加入这一有157个成员国的组织。

但老挝面临的转变，似乎艰难。对於老挝执政的人民革命党来说，削减繁琐的审批程序和执行有利於企业发展的规则，比打压政治异见人士和抓捕反共抗议者还要艰难。

据亚洲开发银行称，由於矿业和水电业的发展，老挝成为亚洲增长最快的经济体之一，今年经济料增长7.9%，进口与出口增速均为两位数。在曾经沉寂的万象街头，如今也跑满日本汽车与SUV。

据WTO称，为满足该组织要求，老挝进行了一系列改革，颁布和修订了逾90部法律法规，并於2011年开办首家股票交易所，还计划与下月举办一场亚欧峰会。

一些人认为，老挝入世基本上只有象征意义。该国同意施加平均18.8%的最大进口关税，将限制农业补贴，并承诺开放10个行业的市场。不过Hill表示，加入WTO将能助老挝改革派推进改革进程。

“有时改革派会发现，通过加入地区性或国际性组织，能更容易推进改革。这能稍微阻止来自大型国有企业的更多保护主义压力，”他说。（完）

编译：张家伟 发稿：王燕焜

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