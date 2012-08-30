全球股市“破口”在中国--深沪股市率先破底的警讯--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自8月30日出版的当期「老谢开讲」专栏)

今年以来，全球仍笼罩在欧债危机的压力中，不过全球股市在欧美央行大印钞票的激励下，股价仍迭有表现。以中流砥柱的美国股市为例，美国四大指数中有史坦普五○○及那斯达克一○○再度写下新纪录，其中，史坦普五○○刷新了金融海啸以来新高价，最高涨抵一四二六．六八点，而那斯达克一○○则受惠于苹果，写下六八○．八七点的历史天价，将股价带向历史新高。

**苹果已成ＩＴ产业超级巨无霸**

苹果在官司诉讼中战胜了三星，也将声势拉到最高点，苹果总市值也写下六三八二．五亿美元的历史新纪录。美国着名分析师预测，今年内苹果就有机会看到九○○至一○○○美元的高价，届时还可将苹果市值推向新高峰。

假如苹果代表了美国国力，那麽苹果已经成了ＩＴ产业的超级巨无霸。苹果巩固了美国的竞争力，也让金融海啸以来，全球担心的美国经济重新站起来。○七年金融海啸以前，美国道琼指数写下一四一九八．一点的历史天价，海啸发生後，道琼一度跌到六四六九．九五点，如今再度站上一万三千点以上，美股不断展现强者风范。

美国股市是一个成熟市场，但今年以来，道琼指数上扬七．七％，史坦普五○○涨了一二．二％，那斯达克上涨一七．八四％，连最弱势的费城半导体指数也涨了九．四七％。美国股市在去年欧债危机中，是全球股市少数逆势上扬的市场，照说美股基期已高，但今年美股表现仍抢眼。显然在ＱＥ３︵第三次量化宽松货币政策︶没有出炉前，美股的资金行情仍持续上演中。

除了美股强势演出，身处欧债风暴核心的欧洲股市，今年以来也表现十分突出，欧洲的老大德国表现十分抢眼，今年以来德国股市上扬一八．一九％，是欧洲表现最亮眼的市场。比起主办奥运成功的英国股市上扬三．六七％，及法国股市上扬八．六五％，德国股市堪称是欧洲明灯。另一个表现出色的市场是瑞士股市，今年创下六五五四．一二点的新高，且年度涨幅达九．○九％。欧洲国家的股市大多数是涨势，只有欧猪国家表现较弱势。其中，西班牙股市今年以来下跌一三．六二％，表现最弱势；欧债核心的希腊，小跌五．○四％，表现尚可；义大利只小跌一．三九％。

看一下欧美情势，股市的表现显然强过基本面。今年以来，欧债危机一夕数惊，欧洲的紧急救援机制从来没有停止过。从去年底的首轮ＬＴＲＯ︵长天期再融通操作︶四八九○亿欧元，到年初的第二轮五三○○亿欧元，然後是希腊纾困措施，再来是ＥＳＭ︵欧洲稳定机制︶，全力拯救欧洲银行。结果回头来看，全球股市虽谈不上昂首阔步，但是普遍都出现涨势。

今年最令人惊艳的市场，出现在几个非主流地区，最意外的黑马是中南美洲的委内瑞拉。为了拉抬第二任的选情，委内瑞拉总统查维兹大手笔扩张支出，委国ＧＤＰ︵国内生产毛额︶连七季大幅成长。委内瑞拉股市从○九年的三四○二八点大涨到二九五七九六点，三年内涨了八倍，这是全球罕见纪录。

不过委内瑞拉猛力冲刺，已造成外债在三年内暴增三八五亿美元，年通膨率达一九．四％。委内瑞拉债台高筑，通货膨胀难抑，已有专家示警委国大泡沫吹破，很可能让委内瑞拉经济陷入「大选後宿醉」的景象，这可能是全球一个小型大泡沫。

今年同样有选举的中南美洲大国墨西哥，也是股市创历史新高的国家。墨西哥股市从○八年的一六四八○点大涨到今年的四一六○○点，大涨了二五二％。另一个大涨的国家是非洲的南非股市，南非从○八年的一七七七一点大涨到三五九四三点，也是大涨超过一倍。

**亚洲重心仍延续去年东协市场的强势**

亚洲今年的重心，仍延续去年东协市场的强势。今年以来泰国股市上涨二○．六六％，印尼股市上扬八．四六％，马来西亚上涨七．六八％，菲律宾股市涨了一七．六三％，都是去年强势市场今年继续有表现的显例。这个情形也让置身在东协市场的新加坡沾光，今年新加坡股市大涨一五．二七％，表现明显强过香港恒生的七．八四％、韩国的五．五％。台股今年受制於证所税，虽然八月外资买超逾九百亿元，但台股表现平淡。比较值得一提的是二○○○年以来一直是全球吸睛焦点的金砖国家，今年以来相对比较黯淡。其中俄罗斯股市今年小涨三．七％，巴西小涨二．九五％，比较强势的是印度上涨一五．○七％，最让大家感到意外的，是今年中国股市的超弱势。

今年深沪股市在全球涨多跌少的股市中，独自显得憔悴，今年以来，上海股市下跌四．九％，深圳股市也下跌三．八一％，这是亚洲唯一下跌的股市，值得一提的是八月二十七日上海Ａ股下挫三八．一四点，跌幅达一．七四％，再度写下二一五三．○一一点的新低价，上证也创下二○五五．七○八点的新低价，同时沪深三○○也创下二二二二．○○一点的新低点。

回头看欧猪国家的股市今年都下跌，但是义大利股市最低跌到一二二九五．七六点，目前却在一五○一二．八七点；希腊股市在六四六．○八点，距离六月最低点四七一．三五点，最少相距三七％；西班牙股市在七三九八．九点与最低的五九○五．三点，最少也差了二五％。换句话说，欧猪国家股市已不再破底，但是中国股市却频频破底，这似乎透露了中国经济的基本面恐怕是出了大问题。

中国股市跌不休，也写下多项纪录，一是上证已创了四十三个月新低，上证的二○○○点整数关卡岌岌可危。最难堪的是深沪股市跌回十二年前水准，这等於意味了十二年来中国的股民几乎是白打了。中国股市跌不停，也让多数股民缩手，最新资料显示，八月参与沪深两市Ａ股交易的帐户总数只有六八五．二万户，只占总体开户数的四．一二％，交易帐户占整体交易比重再创新低，投资人进场意愿降到冰点，︽钱江晚报︾报导有九成股民都被「冻僵」。

**中国经济可能要开始陷入困难的调整**

尽管官方一再推出利多措施，被股民期待很深的证监会主席郭树清也一再心战喊话，但是中国股市依然跌势不止。假如说股市是经济的橱窗，中国深沪股市的频频破底，意味了中国经济可能要开始陷入困难的调整。眼前最核心的问题是，出口成长减退带来制造业的疲态，最新公布的汇丰中国ＰＭＩ︵中国采购经理指数︶值下滑到四七．八，这比七月明显又下跌一．五％，八月的制造业ＰＭＩ值创了九个月的新低纪录，而八月的新出口订单下滑到四四．七也比七月再跌二％，再创○九年三月以来新低纪录。

七月中国出口成长只剩一％，总体来看，中国的出口仍然成长，但成长速度却出现了大幅下滑的现象。表面来看，中国仍然是全球十大经济体中成长最快的国家，但是欧债危机持续升级，对中国经济恐怕是重伤害。一直以来，欧盟都是中国最大出口夥伴，但今年前七个月中国对欧盟出口一九二四．三亿美元，比去年同期下滑三．六％，而七月下滑达一六．六％。

特别告急的，是七月中国对欧盟核心国家出口急速衰退，七月中国对欧盟出口下滑一六．六％，对德国出口减少一八．五％，对法国出口减少二一．五％，对义大利出口大幅减少三五．八％，中国对亚洲国家出口衰退都在一○％以内，但对欧洲国家出口却急遽滑落。假设欧债危机没有改善，欧洲进口继续恶化，将加深中国出口衰退的疑虑。

**两岸出口连结,中国出口减退也影响到台湾**

中国的出口减退也影响到台湾，台湾一到七月出口衰退五．八％，但是七月出口二四八．五亿美元，衰退幅度达一一．六％，七月台湾对欧洲出口衰退一四．四％，对中国出口衰退一一．一％，可以看出两岸出口彼此互相连结的关系。

除了出口减退的因素，中国ＧＤＰ全力保八的努力仍有待观察，中国第二季ＧＤＰ成长破「八」，到达七．六％，但是中央政府并没有推出进一步刺激经济措施，尤其是七月ＣＰＩ︵消费者物价指数︶降到一．八。ＣＰＩ破「二」，重返时隔三十个月的「一」时代，理论上，通货膨胀回落，中央政府有更大的救市力道可以发挥，不过○八年的四兆人民币救市措施造成可怕的後遗症，仍然让中央投鼠忌器，只有在可控制的范围内下调存准率及存放款利率。

目前中央没有大规模救市措施，不过地方政府相继推出大规模投资计画。例如，山西省拟引进民间资金，推出二兆人民币投资方案；广东省启动海洋经济试验区，拟推出一七七个重点投资项目，总投资额达一兆人民币；重庆市则颁布全市工业投入一．五兆人民币振兴经济措施；天津市则宣布今後四年投入一．五兆人民币，重点建设十条产业链。

这些地方政府发动的投资计画，仍不敌中国工资从○八年以来一路上扬，造成制造业纷纷往南移的压力。珠三角的制造业正吹起一阵寒风，一些加工业纷纷抛弃珠三角的生产基地，将工厂搬往东南亚及其他国家。例如，目前服饰业的工资，在越南每月五百人民币，印度大约二五○人民币，孟加拉约三百人民币，而在广州则要三千人民币，一般熟练工人则必须四千人民币。中国工资飙升造成的成本压力，已对中国经济造成无法弥补的伤害。

制造业外移，下一步将使沿海城市这二十年来的繁华景象面临调整压力，过去火热的房地产可能也会把泡沫吹破。这些年来，中国陆续爆发温州与鄂尔多斯的泡沫危机，其实这只是缩影，股市下跌的背後，可能意味着中国经济面临严厉调整，而全球经济也会笼罩在中国股市下跌的阴影中。(完)

--整理 董永年; 审校 杨淑祯

注: 1.专栏作者老谢--谢金河,为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长.

2.以上评论不代表路透立场.

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。