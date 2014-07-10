专栏节选：迎接台股另一个万点时代--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自7月10日出版的当期「老谢开讲」专栏)

在台积电、台达电、联发科、大立光、鸿海五档重量级权值股助攻之下，台股攻上九五五○点。此时，外资里昂证券端出澳洲研究中心的一份报告，高喊台股已结束从一九九○年以来的二十四年下降压力，正式进入长线牛市，再度鼓舞台湾股民的心。

最近很多企业界朋友看到这份报告，都问我：「台股会不会上万点？」我说台股会上万点，但是慢慢来比较好！里昂证券这篇报告，也重新唤醒台湾的股民，对台股多了一分关注的心。

台股在九○年二月以二一六○亿元的超级天量将指数推升到一二六八二点，之后泡沫吹破，台股瞬间蒸发了万点，最惨跌到二四八五点。此后，台股只有在二○○○年网路泡沫前夕，也是台湾政局出现最大一次改朝换代前夕，两度再上万点，一次是九七年的一○二五六点，一次是二○○○年的一○三九三点，此后台股由绚烂回归平淡，万点从此成为闯不过的天险。

**股市赚不到钱，散户宁愿集资炒房**

这段期间所有喊万点的分析师都摃龟，而经济部前部长尹启铭在○八年马英九总统当选后曾直喊台股会上两万点，后来被当成笑话在批评，知名基金经理人墨比尔斯也喊过台股会涨到两万点，但是大家也仅供参考而已。

这两年台股经过证所税折腾，信心尽失，市场上没人敢喊万点，这回外资力撑台股，将指数撑高到九五五○点，此时台股距万点天关只剩四五○点，看起来万点行情只剩最后一哩路，此时里昂证券喊一五三○○点，台湾小股民自然兴趣来了。

猜台股指数会到哪里？意义不大，就像这次台股涨到九五五○点，都靠台积电今年以来从一○○元涨到一三五元、大立光从一二○○元大涨到二四三○元、鸿海从八○元涨到一○五元、联发科从四四○元涨到五四五元、台达电从一七○元涨到二一九元，五档权值股加持，这是台股给外资特殊待遇出现的外资推升行情，对一般小股民来说，仍然十分无感。

这是因为台股从九○年以来，一般小股民在股市赔多赚少，小散户在股市赚钱不易，于是宁可集资炒房，这也是台湾房市多头热络十多年的特殊景况。也因为小股民对股市有戒心，台股成交量也从最大的三千多亿元缩到五、六百亿元，代表散户的融资余额也从六千多亿元降到二千亿元以下。

过去一年来，金管会开放当冲、平盘下可放空，台股勉强才出现千亿元的大量，也让台股从证所税风暴前的六六○九点缓步攻坚到九五五○点，这回万点大关在望，如何看台股的大势？

**大势趋势一，股市成资金挹注焦点**

第一个足够支撑台股上万点的核心思惟，是未来股市会成为资金万流归宗挹注的焦点，也就是说，过去炒汇、炒金、炒房的钱，最后会在股市聚焦，因为股市是唯一息率最高的地方。

上一周我们提到钞票贬值的年代，从这个观点延伸，第一个现象是全球只要利率维持在接近于零的水平的股市没有不大涨的，像美股道琼指数已攻过一万七千点、德国股市站上万点、日本的日经指数在一三年全年大涨五六．七％，这是因为钱放在银行几乎无利可图，这是惩罚满手现金的人时代。

拥有现金的人必须追求高过定存利率的资产，于是ＱＥ以来，全球资产都相对于现金增值，像是炒汇的钱，过去在澳币、纽币、南非币、加币都出现类似日本渡边太太热中利差交易的景象，而黄金从九九年的二五一．九五美元大涨到一一年的一九二三．七美元的金价史上大多头行情中，也多次出现中国大妈、印度太太疯狂炒金的景象。

但是钞票满天飞最一致的景象是，全世界房地产无不大涨特涨，这几年全世界疯炒房，中国大陆炒房几乎成了全民运动，台湾则是在○八年遗赠税降到一○％之后，很多台商将资金汇回台湾，大家买豪宅保值，豪宅价格也从百万元一坪跳升到二○○万元一坪，甚至看到三○○万元一坪，台湾疯狂炒房，房价越涨越高，也成了民怨之首。

另外，利率几乎是零，也让债市出现空前大多头景象，债券价格持续多年涨势，现在利率在谷底已逐渐接近反转阶段，债市由多转空时机也越来越迫近。

既然如此，在所有资产皆炒高的情况下，股市会成为资金万流归宗聚集的焦点，虽然台股每次上万点，最后都会出现伤及全民的崩盘厄运，但这回台股万点又在望，同样地资金聚集，最后演成大涨大跌的轮回恐怕不能幸免。

**大势趋势二，沉潜资产股渐受青睐**

第二个特点是大家必须把握投资学的最高戒律：「贵上极反贱，贱下极反贵」的投资心理，任何一项资产炒高了就是利空。像是金价在二○○○年前后一盎斯三○○美元左右是好的资产，但是被炒到一九○○美元的时候，很可能变成具有高风险的「毒资产」。房市在低档切入是机会，但是在连涨十多年后追价，恐怕就是陷阱。

在钞票泛滥的年代，聪明钱一定像猎狗一般，到处寻觅便宜的猎物，台股逼近万点，很多人捧的个股，如今已经不便宜，若大立光涨到二四三○元，今年配息二十八．五元，息率只剩下一．一七％，已经比银行定存利率要低了，而大立光今年创下空前绝后的ＥＰＳ一○○元佳绩，本益比也将近二十五倍，就算涨到外资券商德意志喊出的目标价二七五○元，上档目标只剩下一三％，这恐怕已成高风险资产。

把握住「贱下极反贵」，很可能是未来台股在万点路上的赢家法则，今年台股出现了一个很特殊的景象，长期经营保守的老企业，突然之间丢掉了经营权，最具代表性的是六月十三日台纸股东大会，张清来、张伯鸿控制超过半世纪的台纸经营权，被券商公会理事长简鸿文伙同中纤第二代的王贵增及京城银行董事长戴诚志攻陷，市场派拿下台纸经营权，台纸经营纸浆生意获利有限，但在台中、台南及越南都拥有大笔土地，台纸变天戏码终于成真。

紧接着是黄世惠三代经营的三阳工业，在吴清源领军的市场派多次力攻之后，也在六月的股东大会中扳倒黄世惠父女，虽然公司派仍负嵎顽抗，但恐大势已去，三阳工业过去经营绩效不彰，但公司庞大资产价值受到市场人士觊觎，这回终于变天。

而在此之前，港商朱国荣伙同赌王何鸿燊之女何超蕸，蚕食鲸吞龙邦股权，终于逼退朱炳昱家族，关键是龙邦为台寿保控股大股东，拿下龙邦等于是抢下台寿保经营权。

这三个案例揭开价值股受到市场青睐的序幕。在政府打房不手软的年代，沉潜二十年的股市资产股逐渐受青睐，过去两年市场派一度抢攻中石化，但功败垂成，免税店大亨江松桦家族悄悄介入欣欣大众，上一届董事会已拿下三董一监，虽无法撼动持股四三．一六％的退辅会，但背后的用心仍值得注意。

**大势趋势三，高息率是支撑股价的动能**

欣欣大众单是土地就有一二四四坪，新馆加旧馆的楼地板面积也有万坪，以台寿保从叶国一手上买下七六九．五六坪的华国饭店，斥资四十六亿元来看，以欣欣大众的土地每坪六○○万元来算，一股价值一○二元。同样在台北市民权东路的亚都饭店基地面积六三六坪，饭店有五二二七坪，以市价买进亚都饭店，换算一坪约三十万元。

很多拥有资产的观光饭店股都出现资产市价大于股票市值的景象，像台北市峨嵋街万企商业大楼有六五四坪，中华路万企大楼有五二二坪，都是有价值的资产。而六福在台北市松江路的六福客栈土地三八五坪，长春路松江大楼土地一二七坪，加上关西六福村的土地二十七．三万坪，土地资产价值百亿元以上，但市值只有三、四十亿元，这类「怀璧其罪」型的公司，在资金充沛的年代，随时可能面临经营权不保的压力。

最近味全魏家兄弟悄悄约见了一位市场中实户，因为这位中实户在去年十一、二月味全涉入假油食安风暴，味全股价从六○．一元重挫到四二．三元的时候，这位有实力的中实户在味全股价重挫的十几个交易日买下超过味全五％的股权，引来魏家兄弟关注，魏家兄弟问这位中实户为什么买他们公司股票？这位中实户坦然回答，看中味全雄厚资产及味全在中国发展的实力。

当炒房已成全民公敌后，在股市拥有雄厚资产的企业，很可能是资金瞄准的目标。过去这些公司经营者保守经营，也完全不在意市场看法，但在资金充沛的年代，这类有价值的公司，经营权随时有被挑战的可能。

第三个角度是息率会是资金行情中决胜的关键因素。今年台股为什么会欲小不易，原因是富人税明年上路，很多公司为了避税，纷纷加发股息，使殖利率大幅拉升，像工具机的钻全，原配二．五元现金改为四．五元，使殖利率拉升到一○．四％，股价也跟着上扬，这类加发股息的公司，全年股价恐怕不会太寂寞，像电声产品的美隆电从一．五元加到三元，息率一下子变成一五．四二％；生产变压器的迅德，现金从二．七元调到三．二元，息率达九．二七％；营造的力泰现金从二．五元调成三元，息率也拉高到八．九％；低价的钢铁股春源，现金从○．九元变成一．二元，息率也达一○％。

**穿戴装置夯，台湾半导体业复苏**

当银行利率在一～二％之际，上市柜企业今年却出现息率两位数，八、九％也有很多，六％以上息率的公司更是比比皆是的情况下，台股的高息率回报成为支撑股价最重要的动能，而今年配发出来的上兆元股息又成为股市源源不绝的动能，这也成了台股重上万点的有力助力。

另一个特殊景象是为了避富人税，很多企业努力减资，今年陈泰铭的国巨减资七成，揭开序幕。旗下的智宝减资三成，奇力新减一成，拉动台股今年的减资行情。另外，过去六年大亏一六○八亿元的南亚科，今年要减资九成，减资蔚为风潮。在资金泛滥的时代，筹码相对减少，这会促成股价进一步的上涨。

除了这些市场因素外，今年是移动、智慧的年代，移动与穿戴装置，加上物联网，让台湾的半导体产业出现前所未见的好景气，从半导体制造到ＩＣ设计，台湾的电子业随着国际景气扬升，也对台股万点带来更大助力。

「一朝被蛇咬，十年怕草绳」，这是台股从一二六八二点坠落二十年来，一般小股民的心态，不过股票的时代又将重现，这回台股的上涨是有基本面支撑的，把握「贱下极反贵」的投资原理，寻找股息回报率高的个股，将是台股上万点，赢家必备要件。(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。

2.以上评论不代表路透立场。

(整理 董永年; 审校 曾祥进)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。