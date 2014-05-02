2014年台湾看到希望 喜见企业大翻身--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自5月1日出版的当期「老谢开讲」专栏)

持续观察两岸三地企业竞争力，今年是台湾企业挺身而出，甚至可以说是「逆转胜」的一年，为什么这样说？过去十年来，中国企业随着中国ＧＤＰ（国内生产毛额）快速成长，堪称是飞跃的黄金十年，不过这两年中国经济微调结构，原物料产业降温，金融业又困在过度逾放的恶性循环中，使得中国深沪股市一直在低档。

**台湾企业排名往前挺进，过去十年来少见**

最显着的是代表中国国企在香港上市的国企股指数，在二○一三年全年下挫五．四二％，而以银行、寿险及大型企业为主的上证指数去年也下跌六．七二％，今年表现依旧弱势。反观香港恒生指数去年仍小涨二．八七％，台股加权指数去年上涨一一．八四％，今年仍表现出色，两岸三地资本市场不同的表现，也决定了两岸三地企业不同的排名顺位。

第一个结论要向大家报告的，是台湾企业排名都显着往前推进，这是过去十年来很少发生的事。例如，台湾市值第一的台积电，市值成长一四．一五％，以新台币三．一三兆元居第九名，略逊于腾讯及中国银行；台湾市值第二大的鸿海以一．一六兆元，市值成长二五．八四％，从去年的三十二名跳升到第二十五名，名次显着向前，鸿海的市值与银河娱乐、长江实业、招商银行在伯仲之间。在前四十名的榜上还有一家台资企业联发科，以新台币七四二三亿元，市值成长五○．七一％，列在第四十位。联发科并了晨星，让市值跃升，排名也从六十六名跳升到四十名，过去在两岸三地前四十大榜上，经常只有台积电及鸿海，如今多增一家联发科。

再往后看，台湾的大企业市值增加，排名都往前挪动，像中华电信从四十五名晋升至四十一名，台塑化从四十三名来到四十二名，算是挪动一小步。国泰金控则从七十九名跳升到六十一名。郭台铭的竞争对手比亚迪去年股价大涨，市值累积到新台币四九九九亿元，排名从一三四名跳升到六十六名，算是进步很大的企业。在这个排名区间，台资有两家重量级食品企业也在榜上，其中旺旺以新台币六四三四亿元，市值成长五．三一％，抢到第五十名的席次；康师傅则以四八三四亿元，市值成长一二．三四％，由七十七名晋升到七十一名。排在康师傅后面的是台塑，市值是四八二五亿元。

再往下看，台达电跃升力量很大，台达电在台股市值排行榜已上升到第九，市值四四九七亿元，成长三六．八一％，排名从一○六名晋升到七十五名；其他如台化从八十九名来到八十一名。但真正值得肯定的是大立光，大立光排名从三五八名跳升到一五一名，市值成长一三九．三八％，这才是真正的台湾之光。

我们年年在比较两岸三地一千大企业，看了十一年，赫然发现企业的竞争是残酷的，两岸三地也是一个平台，企业彼此都在竞争，最后只有赢家才能胜出，大立光就是在相机镜头模组中，不断创新，领先胜出的赢家。去年，大立光全年营收达二七四亿元，成长三六．六七％，税前赚了一一五亿元，税后净利达九十六亿元，ＥＰＳ（每股纯益）高达七十一．六四元，这是仅次于一一年宏达电股价涨到一三○○元那一回，年度创下七十二．七四元ＥＰＳ的历史次高纪录。最近大立光召开法说会，公布一四年首季ＥＰＳ高达二十二．三六元，毛利率提升到五五．六一％，照这样的获利领先态势，大立光今年ＥＰＳ很有机会挑战前无古人的ＥＰＳ一百元的新纪录，怪不得众家外资都把大立光股价调升到二千元以上，高盛更是上看二三○○元。

**在竞争下创造新赢家，最坏的情况已过去**

从大立光的例子可以发现，两岸三地的产业是在竞争下创造新赢家，像是大立光有台湾玉晶光、先进光竞争，中国也有舜宇光学、水晶光电，甚至韩国三星也加入，但是大立光永保领先，才能把毛利与ＥＰＳ愈拉愈高。去年一年，台湾的美律也面临瑞声科技与歌尔声学的挑战，一度无招架之力，但也逐渐逆转胜，最惨的是ＴＰＫ宸鸿也在欧菲光电夹击下，一度出现亏损，但现在看起来最坏的情况已过去，这是台湾电子零组件产业必然的宿命。

二是中国金融业市值都普遍下滑，像是最大的工商银行减少一三．○一％，已第二年退至第二位，建设银行少了一二．二五％，排名从第四名变成第五名，农业银行减少一○．四五％，中国银行减少六．五九％，中国人寿减少一一．九三％，交通银行减少一六．九九％，民生银行减少一九．九三％，中国太保减少一二．○八％。尽管资产品质遭到质疑，中国的银行业在一三年获利仍很抢眼，像工商银行去年净利二十六．二六亿元人民币，ＥＰＳ○．七五元人民币，但是股价只有三．四五元人民币，本益比只有四．六倍，中国的银行、寿险股本益比都很低，压抑了市值表现空间，也暗示了中国资产泡沫危机山雨欲来。

三是中国的基建产业，也因为调结构而失速坠落，最具代表性的是市值最大的中国石油。今年中国石油以新台币六．七兆元市值稳居榜首地位，但比起去年市值减少九．六七％，中国石油原来是在香港挂牌，○七年回到中国挂Ａ股，一上市股价曾冲到四十八．六二元人民币，股价最惨跌到七．○八元人民币，这家中国龙头企业让中国股民荷包大失血，不过中国石油的「大」显现在财报上仍很惊人，一三年中国石油营收二．二五八兆元人民币，营业利益是一五一七亿元人民币，税后净利是一四二二．二九亿元人民币，ＥＰＳ○．七一元人民币，比一二年的○．六三元人民币仍有显着成长，但是目前股价只有七．五四元人民币，本益比停留在十倍上下。

同样的情况也发生在中国石化与中国海洋石油身上，这两家公司排名退到第十名及第十一名，原来中国石化是领先台积电的，如今却沦落在后。除了石化产业外，中国的有色金属排名都大幅滑落，像是中国铝业在香港从一○．六六港币跌到二．二二港币；洛阳钼业从八．六九港币跌到二．五八港币；江西铜业从二十七．四港币跌到一一．五二港币，排名从一二○名变成一七八名；五矿资源从七．○七港币跌到一．二二港币，只有一个惨字可形容。

**钢铁、煤矿、白酒产业顺位皆往下滑**

但最惨的仍是煤矿股不断下跌的将来，像是南戈壁股价从一三○．九港币跌到四．六三一港币；中煤能源从一六．四港币跌到三．六六港币，排名从八十五名退到一三五名；恒鼎从一三．八八港币跌到○．八四港币；市值最大的煤业公司中国神华市值减少二八．九九％，排名从十二名退居二十名，看起来顺位仍在往下滑。

另一个有趣的现象是中国最大的钢铁公司宝钢，市值减少二一．○七％，剩下大约新台币三一二一亿元，排名从九十名退居一○九名。台湾的中钢原本与宝钢实力在伯仲之间，中钢是八十八名，宝钢是九十名，但今年中钢市值持平，只小幅下挫○．三六％，中钢市值三九四九亿元，排名小退一名，明显拉大与宝钢的差距。

另一个是受到中国打贪腐影响的白酒产业，贵州茅台股价一度从二六六．○八元人民币跌到一一八．○一元人民币，最近拉升到一七九元人民币，全年市值小增一．四五％，排名只从三十六名小退到三十七名；其他如五粮液从三十九．五五元人民币跌到一四．三三元人民币，市值减损一九．五二％，排名从八十三名变成一○四名；还有洋河股份，股价从一七二．七七元人民币重挫到三十六．八一元人民币，最近才回到五十三．八元人民币，经过去年的市值大跌后，今年又少了七．九七％，排名从一○七名退到一一二名；最惨烈的仍是酒鬼酒，股价从六十一．四五元人民币惨跌到一○．八元人民币，目前仍陷在谷底不能翻身。

从这些现象可以看出习李当家之后，调结构用力很深，受到影响的行业十分深广，怪不得中国媒体报导前国家主席江泽民与胡锦涛等大老都出面劝告习李打贪腐速度要慢一点，从这一千大排名，已经很清楚看到这个端倪。

第四个角度可以发现，有一些产业今年正快速崛起，像是ＤＲＡＭ景气大好，华亚科去年每股纯益达三．六六元，全年净利二一二亿元，股价从最惨的一．九七元大涨到三十二．三五元，是标准的从丑小鸭变天鹅的例子；华亚科近一年来市值成长二四五．六五％，排名也从五七四名跃升到一八三名，这是今年跃升最惊人的企业。

**中国ＬＥＤ快速崛起对台厂造成压力**

而在中国崛起最快速的，则是ＬＥＤ产业，例如台湾熟悉入股璨圆的三安光电，一年来市值成长八六．八一％，排名从三四四名跳升到一九○名。目前中国ＬＥＤ产业正在加速追赶，包括国星光电、长方照明、聚飞光电、阳光照明、华灿光电、鸿利光电等，都在力争上游中，也逐渐对台厂造成压力。

第五是从两岸三地一千大企业，可以看出台湾企业的兴衰，如果回到○六年的排名，这是金融海啸来临前，很具代表性的一年。当时台积电市值一．六八兆元，排行第六，鸿海八八七六亿元，排行第十六，国泰金控以六○九六亿元，排名二十一，如今退到六十一。

但掉得最凶的有几家知名企业，香港滑落最多的是思捷环球，在全球竞争中节节败退，○六年市值五九○九亿港币，两岸三地排名第二十三，如今市值只剩二七○亿港币，鸿海的子公司富智康（富士康）○六年市值新台币四七八三亿元，两岸三地排名二十六，如今市值剩下三三七．八亿港币，两岸三地已排不进五十名。

台湾企业消退最快的一家是联电，在○六年胡国强当董事长时，市值达四四○六亿元，两岸三地排行二十九名，那是晶圆双雄的末段，联电市值还有台积电的四分之一，如今市值只剩一六七六亿元，两岸三地企业排名二一一名，排名与中国宏源证券不相上下，市值只剩下台积电的五．三五％，两家晶圆代工厂市值差距愈拉愈大。

另一个陨落的巨星是宏达电，○六年还不是宏达电的颠峰，不过○六年宏达电已把市值拚到三六四二亿元，两岸三地排行三十二名，如今快速下滑到一三三六亿元，也退出到两岸三地一○○大排行榜外。另一个落难的是面板业的友达，○六年友达市值一度达三○四九亿元，两岸三地排行四十二名，如今剩下一一四五亿元；那时奇美电市值二三三三亿元，两岸排名五十七名，如今与宏达电、群创都算是难兄难弟。

从两岸三地排行可以完整看到企业的盛与衰，一四年的两岸三地企业一千大排行，是台湾罕见全面跃升的一年，是因为台股表现比中港股市好。未来一年，中国仍继续调结构，房地产、基建产业的发展，仍不利上证指数的表现，台湾企业仍有向前挺升的机会。另一个值得留意的是两岸三地已是一个完全竞争的平台，今年台湾有服贸的争议，但两岸已没有所谓让利不让利的问题，台湾的企业要能胜出，只有技术本位、技术创新及技术领先，才有机会在两岸三地的竞争中胜出，这是企业不败法则的唯一凭藉。(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。

2.以上评论不代表路透立场。

(整理 董永年; 审校 张喜良)

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