日本的危与机 --今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自3月8日出版的当期「老谢开讲」专栏)

日本三一一大地震届满一年，全世界的焦点都在看日本经过这场大灾难後，经济能不能爬起来？中国人常说的祸不单行，对日本来说，感受应该最强烈。

二○一一年的三月十一日，先是地震，随後是海啸，接着是核灾。接着，八、九月，泰国爆发半个世纪来最严重的水患，大水淹没了泰国七个工业园区，共有八九一家工厂、四十六万名劳工受到影响，而日本正好是投资泰国最大的外商。日本汽车产业链受到重创，还包括电子重要零组件如硬碟、硬碟马达，几乎让全球再度遭到如日本大地震产业断链危机。

日本大地震带给日本的伤害已经够大了，没想到泰国大水灾伤得最重的也是日本产业，这是「圆高」（日圆汇价高）逼迫日本产业的外移，根据日本经济产业省的调查报告，有四六％的日本企业表示，若日圆在半年之内维持在七十六日圆兑一美元的水准，他们就会把生产线移到海外。去年丰田汽车的副总裁小泽哲就公开表示，日圆汇率到达七十七兑一美元，将导致日本汽车业崩溃，除了丰田汽车，大型企业如Sony、Mazda、Honda及Canon都积极把生产基地移转到海外，结果泰国发生百年来大水患，日本企业就受到重伤害。

日本企业的另一个噩耗是三星的崛起。日本的一一年会计年度（一一年四月到一二年三月）将在三月底结束，尽管会计年度尚未结束，但是跳出来发布财报预警的日本大企业却一家接着一家，第一家是预告一一年度会亏损二千二百亿日圆的Sony，Sony原是日本之光，九○年代，三星还是一个名不见经传的小夥子时，Sony已是亚洲的超级大企业，连苹果在九○年代也不是Sony的对手。

但是一九九九年十月Sony创办人盛田昭夫去世，Sony也从二○○○年的科网泡沫中跌跌撞撞下来，後来换了一个老外ＣＥＯ，但是Sony仍无力回天。金融海啸之前，Sony股价一度涨到七一九○日圆，那个时候Sony的游戏机、电视仍有极大竞争力，没想到三星崛起，Sony节节败退。

**三星崛起重创日本企业,造成百年浩劫**

去年Sony斥资十．六亿欧元从易利信手上拿下双方合组十年的手机合营公司Sony Ericsson的经营权，Sony希望透过智慧型手机的平台，将拿手的游戏与平板电脑整合在一起，然後将Sony自家强项游戏娱乐业务注入行动装置，不过这个改造恐怕还需要时间考验。

Sony预计去年将大亏损，四月一日起，平井一夫将出任新的ＣＥＯ，游戏软体、电影和音乐都是Sony的强项，如何将这些有价值的内容整合到ＰＳ（PlayStation）平台、电视和智慧型手机里面，重新找回Sony在消费电子领域的龙头地位，这将是平井一夫最重要的任务，而Sony能不能再起，也是日本经济能不能再起的象徵。

除了Sony，Panasonic也是天涯沦落人，这家公司股价从二八七○日圆跌到五八二日圆，终於造成领导Panasonic六年的社长大坪文雄下台。Panasonic预告一一年会计年度将亏损七千八百亿日圆。另一家家电巨人Sharp刚欢度一百周年，却公布一一年第三季（十到十二月）亏损一一五二亿日圆，创下罕见亏损纪录，一一年会计年度将亏二千九百亿日圆，Sharp声称这是「百年浩劫」。从Sony、Panasonic到Sharp，都预告惊人亏损纪录，除了日本地震、泰国水灾外，原来日本的电子业都被三星击溃了。

除了这三大企业亏损，日本产业界震惊全世界的是，二月二十八日ＤＲＡＭ大厂尔必达宣布破产，台湾ＤＲＡＭ产业，除了美光体系挺住外，所有与尔必达有关的公司股价都跌得不轻，尔必达的破产宣告，对日本是重击，对台湾也是重伤害。

**近期日圆回贬可望让日本重拾竞争力**

尔必达在全球ＤＲＡＭ产业中，是除了韩系三星、海力士外，与美光并称的全世界第四大ＤＲＡＭ厂，在金融海啸前，尔必达股价一度涨到六六六○日圆，尔必达拥有Mobile DRAM核心技术，在○九年台湾ＤＲＡＭ重组的ＴＭＣ计画中，尔必达是重要主角。可惜，ＤＲＡＭ长期不景气，尔必达背负四四八○亿日圆的沉重债务，终於不支倒地。

其实在二月二十四日尔必达董事会才通过六三．五％的减资案，预计将资本额降至八六一．四三亿日圆，三月二十八日再举行临时股东会讨论增资额度，但尔必达与日本政府代表、日本债权银行谈判没有达成共识，最後以最坏的结局收场，这是大家想像不到的事，因为最没有竞争力的台湾ＤＲＡＭ厂除了茂德宣告再见之外，谁也没想到尔必达会先倒，尔必达宣布倒闭，也正好给了美光堂而皇之收购台湾与日本ＤＲＡＭ厂的大好机会。

过去尊贵的日本大企业，从Sony、Panasonic到Sharp都宣布大亏损，再到尔必达宣布破产，然後是照相机大厂Olympus隐藏巨额亏损二十年才被揭发，公司治理丑闻重创日本业界，让这个失落二十年的世界第三大经济体垂头丧气。

不过这些最坏的景象，似乎有一些转折点，最近日本银行宣布十到六十五兆日圆买债计画，就让日圆从七十六．○三急贬到八十一．八六兑一美元。日圆的贬值，也造成日本股市强劲的上涨，日经指数从八一三五点涨到九八六六点，这是日本股市罕见的强势表现，日圆的回贬会不会是日本经济重拾竞争力的新指标？值得正视。

从一九八五年广场协议以来，日圆告别二次战後的三六○兑一美元，到一九八五年从二六三兑一美元一路走向升值之路，日圆强劲升值了二十年，日本政府期间不断的量化宽松政策，试图阻止日圆升值，始终都功亏一篑。即使是在一一年的日本大地震，外界都预估地震、海啸、核灾将重创日本经济，但是日本海外的钱救援日本大灾难，竟造成日圆从地震前的八十三．九六升到七七．○一兑一美元，再度创下日圆升值天价。

过去二十年，日本经济一直往下走，日本经济基本面一蹶不振，但是日圆不贬反升，让日本经济雪上加霜。日圆的强势主要是日圆的低利率成为利差交易的主要标的，金融海啸过後，欧、美相继降息，日圆已是众多低利率货币其中之一，连美元都成利差交易目标，但後来日圆又与瑞士法郎成为避险货币，日圆频频走上受迫升值道路。

去年欧债危机愈演愈烈时，日圆一度创下七十五．五八兑一美元的天价，此时与日圆同时成为避险货币的瑞士法郎，在瑞士政府遏阻不了瑞郎升势後，索性放手一搏，宣布瑞郎与欧元挂钩，才暂时止住瑞士法郎的炒风。

同一时间，日本政府也宣布量化宽松政策，再加码五兆日圆，将买债计画增加一成到五十五兆日圆，但却无力遏阻日圆升势。去年十月三十一日，日圆一度写下七十五．三一兑一美元的二战後新天价。日本央行迫不得已进场干预，才让日圆急跌到七十九．五三。

**汽车类股红光满面,UNIQLO将成世界三强**

今年以来，欧洲两度祭出ＬＴＲＯ（长期再融资操作），额度超过一兆欧元，美国也宣布低利率政策延至一四年底，核心通膨目标值设定在二％，结果二月日本银行再度跟进量化宽松，宣布十到六十五兆日圆买债计画，这回日圆一口气从七十六．○三急贬到八十一．八六兑一美元，日圆回到八十以上，这已是去年七、八月以来的事。日圆果然贬了，对日本企业来说这是天大的好事。

日本企业对日圆汇率升值已练就一身好身手，一旦见到日圆八十以上，日本企业立刻感觉到暖意，最近丰田汽车就宣布调高全年获利预测，丰田预告到三月底止的一一年会计年度全年净利可达二千亿日圆，比去年十二月预估的一千八百亿日圆提升了一一％，但这个数字比起一一年度的四○八○亿日圆仍锐减近五一％，不过在日本地震与泰国水灾冲击下，这已是很好的成绩单了。

最近丰田的股价从二三三○涨到三四六○日圆，五十铃从三百涨到四七一日圆，日产从六一四涨到八四八日圆，本田从二一二七涨到三一九五日圆，都有十分出色的好表现，日圆贬值，与出口有关的汽车类股立刻红光满面。

但更值得注意的是日本拥有世界一级竞争力的企业奋起，像是成衣量贩店UNIQLO，母公司East Retaining股价就从一一九五○大涨到一七二一○日圆，股价近三个月大涨四四％，比起日经指数的涨幅还出色很多。最近UNIQLO已宣布今年起将上海、新加坡、巴黎、纽约、东京五大据点作为区域总部，下放决策权力以提高全球事业的管理效率，UNIQLO预计到一五年会计年度营收目标将达一．七兆日圆，未来将有半数来自海外市场，未来在成衣量贩市场，UNIQLO、H&M与ZARA将成鼎足三分的世界三大巨擘。

**政治稳定与减债问题将是未来挑战**

除了UNIQLO走向世界，日本工具机大王FANUC竞争力也更上一层楼。今年以来，FANUC的股价从九千九百涨到一四九六○日圆，涨幅达五一．一％，是带领日本企业走向世界的代表作。尽管日本经济已经失落二十年，但是具竞争力的日本企业依然脱颖而出。

日本股市也慢慢走出昔日未见的新格局。过去日本股市总是跌多涨少，但是今年来日经指数已大涨一七三一点，日经指数站上年线与两年线，表现比深沪股市还出色，从股市的表现也可以看出日本经济渐露曙光。日经指数从一九八九年最高的三八九五七点跌下来，最惨跌到○八年的六九九四．九点，如今慢慢筑底，尽管有尔必达破产，Sharp、Sony、Panasonic宣布大亏损的坏消息，但是也有FANUC、UNIQLO的奋起。

未来日本政府还有几个课题，一是政治稳定，过去五年，日本已换六位首相，去年八月三十日上任的野田佳彦是日本第九十五任首相，但过去十年担任首相的，除了小泉纯一郎任期较久，其他都很短命，像野田前五任的安倍晋三、福田康夫、麻生太郎、鸠山由纪夫到菅直人，任期都只有一年左右，首相更迭频繁，是日本经济动荡的表徵之一。

日本的另一个挑战是减债，到三月底为止，日本政府负债将达一○五六兆日圆（约十三兆美元）。日本的负债占ＧＤＰ比率已达二二○％，比起希腊的一四四％还严重，但日本没有爆发类似的欧债危机，是因为日本债务有九成是本国债权人所持有，不过最近日本第四大银行Resona Holdings董事长细谷英二警告，日本必须努力减债，若本土持有的债务比率降到八○％以内，日本将出现类似希腊与义大利的债务危机。减债是日本野田政权另一个重要考验。

股神巴菲特去年十一月下旬到访日本，除了视察福岛灾情，巴菲特也说他将持续寻找在日本投资的契机，股神已注意到日本新机会，什麽会是他的首选标的？(完)

--整理 高洁如; 审校 曾祥进

注: 1.专栏作者老谢--谢金河,为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长.

2.以上评论不代表路透立场.

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