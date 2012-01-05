从2011眺望2012 全球股市首季落底机率大--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自1月5日出版的当期「老谢开讲」专栏)

就像考场的最後钟声响起，二Ｏ一一年落幕，全球金融市场走向终点。在金融海啸未平，欧债危机又起的冲击中，全球股市跌多涨少，股市蒸发了六．三兆美元，连涨势锐利的商品行情也都下挫，尤其是涨了十一年的黄金，在去年第四季出现二Ｏ％的回档。二Ｏ一一年留下了很多惊奇。

我们先来看看一一年这份成绩单吧！从股市来看，去年的赢家不多，最大赢家是中南美洲的委内瑞拉，委国股市在一Ｏ年以六五三三七封关，一一年收在一一七Ｏ三六，全年上涨七九．一％，勇夺冠军，其次是蒙古与非洲的尚比亚。不过这些都是市值很低且才刚起步的新兴市场，并不具代表性，真正让人跌破眼镜的黑马是美国。

二Ｏ一Ｏ年结束，美国是金融海啸首当其冲的国家，一一年八月，美国掀起了举债上限争议，美国债信评等遭到调降，造成全球新一轮的股灾，照理说，美股应跌得最惨；但是一一年美国股市却交出了一张亮丽成绩单，包括道琼指数涨五．五二八％，那斯达克一百涨了二．七％，标准普尔五百也小涨Ｏ．二六九％，只有那斯达克小跌一．七九八％，罗素二千下跌五．四五％，灾情比较惨重的是费城半导体指数，全年下跌一一．五％。

乍看之下，美股表现只是差强人意，但是一一年堪称是美国股市神奇的一年，因为在ＭＳＣＩ全球指数全年下跌九．五％的跌势中，全球约有一百五十几档个股创下历史新高价纪录，这些创新高的个股，美股最多，从苹果开始，到ＮＩＫＥ、麦当劳、YUM、星巴克、FAMILLY DOLLAR、Dollar Tree，美国的跨国企业席卷全球，写下了大惊奇的一年。

若说美国是成熟已开发市场的黑马，这回新兴市场的黑马，则出现在亚洲的泰、菲、马与印尼，这四个在一九九七年遭逢亚洲金融风暴重创的东协新兴四国，击败过去显赫夺目的金砖四国股市，成为亚洲新兴市场的下一个新亮点。

**人口优势发威 东协四国蹿起**

二Ｏ一一年表现最好的菲律宾全年上涨四．Ｏ六％，居次的是印尼涨三．二％，而第四季发生严重水患的泰国，全年小跌Ｏ．七二％，马来西亚小挫Ｏ．七八％，成为亚洲股市意外大惊喜。东协四国逐渐崭露头角，可能有几个关键原因，一个是中国连续调高工资，东协四国的低工资优势被凸显出来了。去年我带了日本考察团参访优衣库，该公司大中华区总经理已预告他们两年内会把生产基地从中国移向海外，除了孟加拉、巴基斯坦外，印尼与菲律宾是两个重要生产基地。

其次是东协四国有低基期的优势，在中国与印度同享「金砖四国」荣耀长达十年之久，这些被遗忘的东协国家以「人口优势」成了投资新亮点，更重要的是，这些国家政权更迭，像印尼与菲律宾都走向正向循环，政治改革有了着力点，经济也出现转机。

在东协崛起的四国中，唯一掉队的是越南，这个在二十一世纪极度被看好，甚至被期待接下下一棒中国传奇的越南，经济的表现始终欲振乏力，问题恐怕出在官僚体制。一一年胡志明股市大跌二六．七％，金融海啸以来，胡志明股市从一一七Ｏ．六七跌到二三四．六六，反弹到六三三．二一，如今又跌到三四六．四八，又创了新低价；更惨的是，河内股市全年大跌四八．五八％，频创历史新低格局，越南堪称是过去十年跌破全球投资家眼镜最诡异的市场。

**中国市场褪色 金砖四国惨烈**

整体来看，一一年全球股市赢家不多，输家却满地，一一年ＭＳＣＩ全球股市下跌九．五％，全球市值少了六．三兆美元，过去有中国撑腰的亚太股市，去年一年表现出奇差劲，ＭＳＣＩ亚太区指数全年下跌二三．八％，市值少了一．五八兆美元，最大的关键是过去十几年一直是全球表现最亮眼的中国市场褪色，假如以中国市场为核心，带出了两个主轴，结果都是不好的，一组是奔驰了十年的金砖四国，另一组是大中华区股市。

金砖四国的概念在Ｏ一年经高盛分析师JIM.ONEILL炒作，成了全球金融市场的四块金砖，但是用热钱炒出来的这四块金砖，去年股市表现都很惨烈，其中印度股市全年下跌二四．六五％，除了股市大跌外，印度卢比竟贬到一美元兑五四．二九的历史新低，一年内重贬二四％，经济基本面急速恶化。

印度的股汇市一泻千里，为了力挽狂澜，印度政府宣布开放合格外国人投资（ＱＦＩ），外国投资人可以股权五％为上限直接投资印度企业，单一企业ＱＦＩ总持股比重以一Ｏ％为限，过去外国投资人只能以共同基金的间接方式来投资印度，尽管印度政府想办法挹注活水，但经历多年的经济高成长，如今已现疲态，印度出现奔腾十年的泡沫危机。

同是金砖四国成员，一一年油价全年上涨八．二％，但是石油大国俄罗斯股市全年却下跌二一．八三％，俄罗斯卢布也从二七．一三四兑一美元急贬到三二．八八三，也是股汇双跌格局。另一个中南美洲之首巴西，去年一年股市下跌一八．Ｏ九％，一一年巴西股市是波动十分巨大的一年，巴西股市从最高的七三一Ｏ三跌到四七七九三．全年最大跌幅高达三四．六％，巴西里拉也从一．五二贬到一．九四兑一美元。过去十年，巴西是原物料最大生产基地，经济跟着扶摇直上，如今也面临大调整压力。

不过，去年巴西有一个意外收获是经济规模打败英国，成为世界第六大经济体，经过十年的快速发展，目前中国是世界第二大，俄罗斯排第九，印度抢进第十名，金砖四国全进世界十强。

但是作为亚太最大经济体的中国，去年股市的表现却是惨烈的一年，跟中国连动的香港恒生、国企、台股全都中箭落马，且跌幅都超过二Ｏ％，回头来看看这张成绩单吧！一一年上证与上海Ａ股下跌二一．六％，上海Ｂ股跌二七．八％，深证与深圳Ａ股下跌三二．八％，深圳Ｂ股跌三一．二五％，沪深三ＯＯ下跌二八．二一％，这已是欧债危机的希腊与葡萄牙外，全球跌势最重的市场。

**中港台股连动 股神也大失血**

一一年中国Ａ股上市公司已从二一四九家增加到二四二八家，但市值为二十一．四九兆人民币，却较一Ｏ年底市值二十六．四三兆人民币少很多，全年缩水四．九四兆人民币，是中国股市成立以来第三大跌幅。媒体统计，一一年中国股民平均每人少了四．二万人民币，全年下跌的企业占九一．三％，股价跑输大盘达七三％，股价腰斩以上的又占一一．八％，这是相当惨烈的一年。

深沪股市全盘皆墨，港台股市受冲击很大，香港恒生指数全年下跌四六Ｏ一点，跌幅达一九．九七％，市值蒸发了三．五兆港币，平均每位香港人财富少了五十万港币，这是Ｏ八年金融海啸重挫四八％以来最差的一年，与中国连动更深的国企指数，全年下跌二一．七％，过去在香港被誉为「女股神」的西京投资刘央，去年表现不佳，旗下基金回报率是负的三一．八九％，而有「英国股神」之称的安东尼．波顿，他在香港的基金全年下跌三八．七％，连表现神勇、转战基金界的陆东，去年回报也是负的二三．三％，是十分惨烈的一年。

个股当中，去年港股跌得最惨的是思捷环球，全年下跌七二．九％，新世界发展与中国铝业跌幅都超过五成，平安保险与中国人寿跌幅逾四成，涨幅第一的是中国联通，全年上涨四六．九％，台资企业的康师傅去年涨一八．六％，旺旺涨一三．八％，涨幅都在前五大，可说是可圈可点。

中、港、台股市高度连动，去年也是台股十分黯淡的一年，一一年台股全年下跌一九ＯＯ．四二点，跌幅达二一．一八％，在亚太股市的跌幅中属前段班，台股市值从二三．八一兆元跌到一九．二一兆元，市值蒸发掉四．五九兆元，以开户的八九一万户股民计，平均每位股民损失五一．五八万元，若以实际有交易的二ＯＯ万户计，平均每人损失二三Ｏ万元。股市的表现，让自称两岸ＥＣＦＡ（两岸经济协议）後经济起飞的马政府灰头土脸，也让马英九总统的连任之路显得压力重重。

**欧股差强人意 商品行情黯淡**

金砖四国梦幻告一段落，大中华传奇也在二Ｏ一一年写完了，而掀起全年滔天巨浪的欧洲市场，除了希腊外，股市表现并没有大家想像得那麽惨烈。去年希腊股市继续大幅下跌五一．八七％，全球伤势最重，其次是葡萄牙，然後是义大利全年跌二四．二九％，但是西班牙只跌一三．一％，表现比预期好。此外，值得惊奇的是爱尔兰这个被列入欧猪的国家，去年第四季股市绝地大反攻，全年竟上涨Ｏ．五八％，这是欧洲唯一上涨的市场，股市的表现，似乎说明爱尔兰正迈向康复之路。

欧洲的大国，德国股市去年下跌一四．六九％，法国跌一六．九五％，英国小跌五．五五％，表现最好。小国当中，瑞士下跌七．七六％，瑞典跌一四．五％，荷兰跌一一．八七％，挪威跌一Ｏ．六八％，都算是强势市场，反而是失去NOKIA的芬兰股市全年大跌三Ｏ．一％，匈牙利股市全年跌二Ｏ．三％，似有取代爱尔兰成为新欧猪之势。

过去一向表现耀眼的商品行情，今年出现猪羊变色的景象，关键在美元转强，去年美元不跌反涨，全年上扬一．四六％，而欧元则下跌三．五六％，美元走高，造成原物料商品行情反转下跌，ＣＲＢ指数全年下跌六．三四％，显示通膨有降温之势。过去十年来最炙手可热的黄金，全年仍有一Ｏ％涨幅，但第四季起从一九二三．七美元反转下跌，已跌了二一％。白银比黄金更惨，一一年全年下跌九．八％，白金跌二二％，钯金跌一八％，稀有金属都出现跌势。

贵金属的美国铜价下跌二三％，英国报价的铜下跌二二％，镍、铅、锌、铝都是跌势。农产品的棉花全年跌三七％，小麦跌一八％，只有玉米小涨二．八％。强势的只剩下有战争压力的石油，纽约油一一年上涨八．二％，北海油全年上涨一三％，可以看出商品行情在一一年也是黯淡的一年。 商品行情跟着金砖四国的奔腾，维持了十年荣景，除了黄金避险功能外，与景气荣枯连结较深的生产原物料，恐怕会有漫长调整期，就像镍价在Ｏ七年写下五一八ＯＯ美元历史新高，如今都在二万美元以下浮沉，景气若续降温，商品行情将转淡。

送走一一年，进入一二年，有几个核心关键点，一是美元影响全球资金流向，以八Ｏ为基准，美元若走高，代表英镑、欧元走弱，欧债阴影仍挥之不去，美元指数的八Ｏ，欧元的一．三都是关键数字，美元若从八Ｏ涨到一ＯＯ，意味资金仍在美元资产避险，全球股市将黯淡无光。

二是美股在一一年独强，一二年相对已是高基期市场，个股如麦当劳上一百美元，WALMART站上六十美元，ＮＩＫＥ直逼一百美元，都是历史高价区，上档恐怕有限，一二年美股可能要靠FACEBOOK的ＩＰＯ（首次公开发行）来打气，网路股与网路商店将崛起。

相对美股来说，重跌的金砖四国与大中华区股市形成低基期市场，因此，位居关键核心的中国救市行动会不会奏效，在中央汇金、社保基金、养老金相继进场相挺的情况下，中国深沪Ａ、Ｂ股有没有大逆转的机会？这可能是二Ｏ一二年很重要的焦点。

三是欧债危机是一段漫长调整的道路，德国将扮演最关键角色，第一季是欧债、美债还债巅峰期，全球股市在首季落底机率大，但债信评等调降的戏码将一出出不停上演，会一直影响市场投资人信心，此时在利空中是精明投资人择机进场的好时点。 (完)

--整理 张雅菁/黄凯

注: 1.专栏作者老谢--谢金河,为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长.

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