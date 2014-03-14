拉加德：IMF将与乌克兰协商经济改革计划

路透华盛顿3月13日 -国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周四表示，IMF代表团将在基辅与乌克兰当局就经济改革计画展开磋商，并于3月21日以前完成协商。

IMF代表团自3月4日起即在基辅收集该国政府的财政资料，拉加德与乌克兰总理ArsenyYatseniuk周三进行了会晤。

乌克兰官员们曾表明，该国正濒临破产边缘。

外界普遍认为，对该国财政状况及经济回归成长而言，IMF的支援至关重要。乌克兰官员曾要求IMF至少提供150亿美元金援。IMF发言人Gerry Rice周四则表示，要讨论确切的数字尚言之过早。

“代表团将与乌克兰当局研商一套经济改革计画，以期良好掌控经济，促使经济持续成长，”拉加德指出。

IMF的援救计画通常会附带严格的条件，以确保该国得以整顿经济，扶助经济成长。加拿大，欧盟，美国及其他国家均承诺，若IMF援救计画到位的话，将出手协助。(完)

(编译 龚芳; 审校 郑茵)

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