拉加德：IMF将与乌克兰协商经济改革计划

韩国财长称韩国经济最近表现强于预期 但朝鲜问题构成风险
路透首尔4月17日 - 韩国企划财政部长官柳一镐周一称，韩国经济近期表现一直强于预期，因全球经济改善令出口、生产和投资情况改善。
路透华盛顿3月13日 -国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周四表示，IMF代表团将在基辅与乌克兰当局就经济改革计画展开磋商，并于3月21日以前完成协商。
IMF代表团自3月4日起即在基辅收集该国政府的财政资料，拉加德与乌克兰总理ArsenyYatseniuk周三进行了会晤。
乌克兰官员们曾表明，该国正濒临破产边缘。
外界普遍认为，对该国财政状况及经济回归成长而言，IMF的支援至关重要。乌克兰官员曾要求IMF至少提供150亿美元金援。IMF发言人Gerry Rice周四则表示，要讨论确切的数字尚言之过早。
“代表团将与乌克兰当局研商一套经济改革计画，以期良好掌控经济，促使经济持续成长，”拉加德指出。
IMF的援救计画通常会附带严格的条件，以确保该国得以整顿经济，扶助经济成长。加拿大，欧盟，美国及其他国家均承诺，若IMF援救计画到位的话，将出手协助。(完)
(编译 龚芳; 审校 郑茵)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透首尔4月17日 - 韩国企划财政部长官柳一镐周一称，韩国经济近期表现一直强于预期，因全球经济改善令出口、生产和投资情况改善。
路透利雅得4月16日 - 据沙特阿拉伯政府消息人士说，政府正命令各部和机构对数以十亿美元计的未完成基础设施和经济开发项目进行评估，目的在于搁置或重组这些项目。
路透东京4月14日 - 据了解进展的人士透露，日本高田的潜在援助方已经延长有关收购该公司的谈判。