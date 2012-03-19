拉加德称全球经济风险犹存 赞扬中国领导力

国际货币基金组织总裁拉加德1月6日在巴黎的资料图片。 REUTERS/Charles Platiau

* 欧美经济出现企稳迹象

* 高负债和油价上涨是近期复苏的主要风险

* 新兴经济体须平衡政策,避免发达市场的影响和过热现象

* 中国在全球应有带头作用

记者 Nick Edwards/药朝清 编译 王丽鑫/洪曦

路透北京3月18日电---国际货币基金组织(IMF)周日表示,全球经济已从危险的边缘退回,欧美经济浮现企稳的迹象,不过发达市场高负债水平和油价上涨是未来的主要风险.

"全球经济可能步上复苏道路,不过回旋余地不大,没有犯政策错误的空间,"IMF总裁拉加德称.

她表示,出现稳定迹象说明全球金融危机後采取的政策在起作用,美国经济指标看来好一些,而欧洲最近对希腊的举措在解决危机上迈出重要一步.

"在这些共同努力下,全球经济从危险的边缘退回,我们有理由乐观一点.但不应被乐观冲昏头脑,放松警惕.经济和金融仍有薄弱点需要应对,"拉加德称.

她称脆弱的金融系统承受着发达国家公共和民间部门持续高负债的压力,是三大风险中首要一点,并表示欧元区公共部门和银行2012年融资需求相当於国内生产总值(GDP)的约23%.

"其次,油价上涨正成为全球经济增长的威胁.第三,新兴经济体活动在中期放缓的风险在增加,"她称.

拉加德同时提到,青年失业问题必须获得解决,而若在稳定全球经济上取得进展让前景有所改善,则所有国家必须坚持其政策措施.

拉加德说,发达经济体必须继续提供宏观经济支持和平衡的财政政策,此外还有金融业改革、结构性与机构改革,以此修复危机所造成的损害并提高竞争力.

与此同时,新兴市场经济体需要调整宏观经济政策,既为了避免受到来自发达经济体的负面影响,也是为了避免过热的压力.

**中国领导力**

拉加德称,全球金融危机爆发後,中国已展现了领导力和娴熟的政策调控技巧,若没有中国提供成长及稳定的力量,则这场危机恐怕还会更形恶化.

在金融危机于世界各地肆虐且致使全球贸易陷入停滞之时,为了刺激经济,中国在2008年底推出4兆(万亿)元人民币(6,350亿美元)的政策.中国工业依赖贸易拉动成长和就业.

这套政策帮助中国避免衰退,之後两年的年度经济成长率也保持在高於9%的水准.而发达经济体在此期间则是苦於避免金融崩溃.

拉加德还赞扬了中国领导力,以及对国际货币基金会和20国集团(G20)的等全球性组织的影响力.

"中国在帮助全球经济体系减少受到破坏性危机影响的问题上,发挥了重大作用."她说,并称全球经济持续疲弱强化了中国在全球政策讨论中继续扮演关键角色,以及加快自身经济改革的重要性.

拉加德称中国有三大要务依序,首先得要支撑成长,其次则是将带动经济成长动能从投资和出口转移至内需消费,再者则是广泛分配财富.

拉加德表示,全球主要经济体为一致目标共同努力,这至关重要.

"我们全都联系在一起,我们全都会受到彼此的政策影响.我们需要一起为成功预做准备.若我们站在一起,会比各自奋斗加起来的力量大."(完)

--译文审校 张明钧

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