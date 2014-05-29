贝莱德执行长称杠杆化ETF有结构性问题 可能在全行业爆发

专访：韩国反对党顾问称重新协商对美自贸协定不会妨碍两国间贸易
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
路透5月28日 - 贝莱德(BLK.N)执行长Larry Fink周三表示，杠杆化上市交易基金(ETF)存在结构性问题，有朝一日可能在整个行业“爆发”。
贝莱德管理着逾4万亿(兆)美元客户资产，其中近1万亿美元为ETF资产。
“我们从来不涉及(杠杆化ETF)，”Fink在德意志银行举办的纽约投资大会上称，“它们存在结构性问题，有朝一日可能在整个行业爆发。”
Fink在与德意志银行联席执行长Anshu Jain就监管金融企业问题进行广泛讨论时，发表了以上讲话。
不过，一家大型杠杆化ETF公司ProShares不赞同Fink的观点。
“杠杆化ETF是一个受到良好监管而且透明度很高的产品，没有可靠证据表明该产品对市场乃至整个行业产生任何不良影响，”ProShares发言人Tucker Hewes表示。
全球ETF管理的资产规模达2.5万亿美元，其中杠杆化ETF比重为1.2%。ETF研究公司ETFGI LLP合伙人Deborah Fuhr表示，截至4月底，有将近270支杠杆化ETF，管理的资产规模达303亿美元。
Fuhr指出，在2014年前四个月内，杠杆化ETF净吸引18亿美元新资金进驻。
Fink表示，他相信监管当局应聚焦于金融商品的结构。
美国证券交易委员会(SEC)官员曾对杠杆化ETF发出警告，但未采取行动加以设限。监管当局表示，散户投资者可能不明了，该投资产品的设计目标是为了追求每日的投资回报，而非长期性的报酬。(完)
(编译 许娜/龚芳; 审校 郑茵)
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