贝莱德执行长称杠杆化ETF有结构性问题 可能在全行业爆发

路透5月28日 - 贝莱德(BLK.N)执行长Larry Fink周三表示，杠杆化上市交易基金(ETF)存在结构性问题，有朝一日可能在整个行业“爆发”。

贝莱德管理着逾4万亿(兆)美元客户资产，其中近1万亿美元为ETF资产。

“我们从来不涉及(杠杆化ETF)，”Fink在德意志银行举办的纽约投资大会上称，“它们存在结构性问题，有朝一日可能在整个行业爆发。”

Fink在与德意志银行联席执行长Anshu Jain就监管金融企业问题进行广泛讨论时，发表了以上讲话。

不过，一家大型杠杆化ETF公司ProShares不赞同Fink的观点。

“杠杆化ETF是一个受到良好监管而且透明度很高的产品，没有可靠证据表明该产品对市场乃至整个行业产生任何不良影响，”ProShares发言人Tucker Hewes表示。

全球ETF管理的资产规模达2.5万亿美元，其中杠杆化ETF比重为1.2%。ETF研究公司ETFGI LLP合伙人Deborah Fuhr表示，截至4月底，有将近270支杠杆化ETF，管理的资产规模达303亿美元。

Fuhr指出，在2014年前四个月内，杠杆化ETF净吸引18亿美元新资金进驻。

Fink表示，他相信监管当局应聚焦于金融商品的结构。

美国证券交易委员会(SEC)官员曾对杠杆化ETF发出警告，但未采取行动加以设限。监管当局表示，散户投资者可能不明了，该投资产品的设计目标是为了追求每日的投资回报，而非长期性的报酬。(完)

(编译 许娜/龚芳; 审校 郑茵)

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