拉手网撤回在美国上市申请

联想集团出售物业发展公司股权予融创中国 获利近17亿港元
路透香港3月2日 - 全球最大个人电脑生产商--联想集团周四称，以约16.17亿元人民币（约合18.25亿港元）出售主要从事物业发展的成都联创融锦投资的49%股权予融创中国，预计获利近17亿港元。
路透6月19日电---拉手网周二向美国证券交易委员会（SEC）提交文件，要求撤回在美国首次公开发行（IPO）申请。
当前美国IPO市场迟滞，自Facebook(FB.O)5月上市搞砸後，鲜有公司提交上市申请。
近几年，由於中国公司频曝会计丑闻，且中国经济增长放缓，动摇投资者信心，中国企业赴美上市遭遇瓶颈。
中国打折网唯品会(VIPS.N)是去年8月以来首个赴美上市的中国企业，但今年3月上市後表现疲弱，迄今尚未反弹至招股价水准。
拉手网去年10月提交申请，拟在纳斯达克上市，当时计划发行约540万份美国存托凭证（ADS），招股价区间为13-15美元。拉手网後来於11月宣布因“公司发展”原因而推迟IPO计划。（完）
编译：黎黎 发稿：朱淑珍
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