拉美经济增长加快 但需提高生产力降低赤字--IIF

菲律宾另一轮矿场审查将覆盖勒令关闭及暂停业务的矿场--财长
路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
* IIF认为拉丁美洲经济成长积蓄动能
* 过度依赖中国贸易引发风险--IIF
* 需致力生产力改良,以维持成长
路透里约热内卢3月8日电---国际金融协会(IIF)周四指出,受益於货币刺激和全球形势趋稳,拉丁美洲的经济成长2013年应能加快至4.5%,但也有使这些国家为政策沾沾自喜之虞.
IIF在总裁查尔斯达拉拉(Charles Dallara)提出的报告中表示,对於拉美原物料出口的需求也促其本币走强,凸显有必要进行改革以提高生产力并降低政府赤字.
"同时,更为强劲的宏观经济形势支撑了拉美承受外部冲击的韧性,使其相当幸运."报告称.根据报告,大宗商品价格正支撑拉美经济,但也掩饰了部分国家的不良政策.
IIF称,拉美复苏的一大风险在於中国经济转差.中国目前是巴西最大的贸易夥伴,也是拉美铁矿石、大豆和铜等原物料的主要客户.
"由於对大宗商品和中国的依赖度增加,因此需改善防御路线,防止贸易条件急遽且持续的损失."报告称."迄今仅智利构建了保护经济预防贸易冲击的可靠框架."
IIF表示,拉丁美洲经济今年平均应可成长3.7%,低於2011年的4%,因为欧债危机使出口减弱且损及信心.(完)
--编译 张若琪;审校 王兴亚
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路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
环境和自然资源部副部长Maria Paz Luna对记者表示，“这不仅是环境和自然资源部必须考虑的选项之一，也是整个政府必须考虑的一个选项。”(完)
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