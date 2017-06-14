独家：消息人士称中国国家电投与拉美电力独家谈判 拟收购其智利资产

港交所拟7月10日推出人民币及美元黄金期货 豁免首六个月交易费
路透香港6月23日 - 香港交易及结算所有限公司周五宣布，将按计划于7月10日正式推出人民币（香港）黄金期货及美元黄金期货，并将豁免新产品首六个月交易费及证监会征费。
路透圣地亚哥6月14日 - 两名了解情况的消息人士本周表示，中国国家电力投资集团公司(SPIC/简称国家电投)正在与拉美电力(LAP)进行独家谈判，打算以3.25-4亿美元收购后者旗下的智利资产。国家电投正加快在该地区投资的步伐。
拉美电力在智利和秘鲁拥有超过300兆瓦的风电和水电资产，其中超过250兆瓦位于智利，包括智利首都圣地亚哥附近的两个大型风电场。
2015年时，现在已经破产的美国可再生能源公司SunEdison (SUNEQ.PK)同意以7亿美元收购拉美电力，但后来终止交易，并导致双方对簿公堂。2016年SunEdison向拉美电力支付2,850万美元，双方达成和解。
然后拉美电力将这些资产拿到市场上出售，吸引到若干公司的兴趣。据消息人士称，有意向的公司包括智利电力公司ColbunCOL.SN、中国国家电投，以及加拿大公司BluEarth Renewables Inc。由于未获准公开谈论此事，消息人士要求匿名。
然而消息人士称，BluEarth和Colbun已不再在竞购之列。
国家电投通过一家智利附属公司对此事不予置评，拉美电力和Colbun也不予置评。
BluEarth在声明中称，该公司“一直在探寻新机遇，包括智利电力市场”，但是按照政策规定，不会就“传言或猜测”置评。
若收购成功，则标志着国家电投在进军拉美可再生能源方面又迈进一大步。2015年底，这家中国国有公用事业公司以25亿美元从IFM Investors手中买下Pacific Hydro。收购时，后者拥有将近1吉瓦(GW)的风力和水力发电资产，分布在巴西、智利和澳洲。
近些年，中国一直在加大对智利的投资。除了能源业并购之外，中资企业还竞标大型基建项目，并正在就利用价值6亿美元的水下光缆联通两国进行磋商。(完)
(编译 李春喜/王兴亚；审校 高琦/张若琪)
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