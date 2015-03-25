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亚洲 | 2015年 3月 25日 星期三 09:32 BJT

俄外长访问古巴 称赞美古关系解冻

(本文由路透中文网编译提供)

路透哈瓦那3月24日 - 俄罗斯外长拉夫罗夫周二对古巴进行六个小时的访问，为美国和古巴同意恢复外交关系以来首次访问该国。他在访问期间称赞了美古关系解冻。

拉夫罗夫会晤了古巴领导人劳尔·卡斯特罗以及其他高官。拉夫罗夫正在对一些拉美国家进行访问，他还将前往哥伦比亚、尼加拉瓜和危地马拉进行访问。

根据委内瑞拉Telesur电视台播放的视频，拉夫罗夫通过翻译说：“我们对美国和古巴关系正常化感到高兴，我们称赞这种重新接触。”

美国总统奥巴马去年12月调整美国长期以来对古巴的政策，与劳尔·卡斯特罗达成协议，同意恢复两国外交关系，寻求结束双方持续50余年的敌对状态。

“我们呼吁尽快解除美国对古巴的贸易和金融封锁，”拉夫罗夫说。（完）

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