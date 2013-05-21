《路透精英汇》巴西前总统卡多佐呼吁政府推进改革

路透圣保罗5月20日（记者 Brian Winter） - 巴西前总统卡多佐（Fernando Henrique Cardoso）周一称，巴西政府需要减少对支持率的担忧，转而关注不受欢迎的改革，以带动国家摆脱经济增长低迷态势。

卡多佐在《路透拉美投资精英汇》上发表讲话时指责国内政客对现状“过于自信”，称过去两年巴西经济平均增速只有1.8%。巴西在此期间失去了外资宠儿的地位。

卡多佐称，劳动及税收改革或令巴西经济重回正轨，但现任总统罗塞夫（Dilma Rousseff）却没有显示出在国会推动这些改革所需的勇气和技能。卡多佐在1995-2002年期间担任巴西总统，目前已经81岁高龄，但在反对党巴西社会民主党中仍非常具有影响力。

“巴西改革之路没有继续下去，”卡多佐说道。“（国内政客）有些过于自信，认为源于（金融）稳定和世界的推动力……足以永远确保福祉。”

巴西现任总统罗塞夫是全球最受欢迎的领导人之一，其在国内的支持率接近80%，主要得益于巴西失业率一直维持在纪录低位。

卡多佐称，罗塞夫需要动用更多政治资本推进改革，从而可以帮助巴西重新获得投资者的青睐。

至于可能的改革目标，卡多佐提到了劳动法。巴西的劳动法为劳动者提供了较高的福利和保护，但也导致高生产成本，令本国许多行业缺乏竞争力。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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