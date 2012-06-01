《路透精英汇》巴西将巩固国防建设 防止外来侵略

路透巴西利亚5月30日电（记者 Jeferson Ribeiro/Paulo Prada）---巴西国防部长阿摩林（Celso Amorim）周三称，该国日益需要保护边境、亚马逊雨林以及大量海上石油资源，因此必须逐步提高国防支出，对经济产值比率将达到2%左右。

阿摩林在《路透拉美投资精英汇》期间接受了采访，他表示，巴西宝贵的粮食、水和能源，将最终使其成为各国争抢自然资源的目标。他指出，鉴於近来经济增长，巴西必须加大投入，巩固国防，准备好必要时阻止外来侵略。

巴西与邻国相处和睦，自从19世纪以来从未与任何一个邻国交战，因此国防支出向来未放在首要位置。

但由於巴西许多城市毒品泛滥，总统罗塞夫面临公众压力，要求加强边境管理，防止毒品以及其他违禁品流入。

据斯德哥尔摩国际和平研究所，目前巴西国防支出相当於国内生产总值（GDP）的1.6%，而俄罗斯和美国等国家，该比例超过4%。

阿摩林称，未来数年中，巴西国防支出对GDP的比率应向2%靠拢，这样的比率将与印度和中国等发展中国家相仿。阿摩林未透露达成该目标的时间表，只是设想可能最多得要10年。（完）

编译：朱淑珍 发稿：程芳

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