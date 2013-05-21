《路透峰会》拉美应权衡选项来缓和本币升势--联合国

路透圣地亚哥5月20日 - 联合国拉丁美洲暨加勒比海经济委员会(CEPAL)负责人Alicia Barcena对路透表示，虽然拉美地区的宏观经济管理是一个亮点，但在发达国家刺激举措的影响下，拉美货币走坚目前成为了该地区的要害环节。

欧洲、美国和日本的货币宽松举措促使投资者到新兴市场寻找更好的回报，这推升了拉美货币的汇率，进而挫伤了该地区出口的竞争力。

Barcena在路透拉美投资峰会上表示，拉美地区应该权衡好时机和举措来管理大规模资本流入。

Barcena称，“我觉得令拉美地区最担忧的因素是本币升值。”

她还补充道，“货币宽松举措...打压了我们出口领域的活力。”

由于欧洲受危机所累需求下降，而且中国的消费亦降温，作为石油、大豆和铜出产大区的拉美亦应做好应对出口进一步放缓的准备。

不过，Barcena重申，地区强国巴西经济反弹，以及地区第二大经济体墨西哥的经济稳步增长，应该可以引领拉美今年的经济增长率达到3.5%。

Barcena称，该地区长久以来所面临的一个难题--通货膨胀，目前基本上已得到了控制，而且就业市场稳定。她谈及经常账赤字时表示，尽管可控，但该地区仍不应放松警惕。(完)