《路透峰会》拉美应权衡选项来缓和本币升势--联合国

韩国个股：LG电子预估第一季营业利润跳升82%，料创下近八年最佳业绩
路透首尔4月7日 - 韩国LG电子(LG Electronics)周五表示，预计公司第一季营业利润将大增82%至近八年以来最高，从而轻松超过市场预估值，这得益于家用电器和电视业务的销售强劲。
路透圣地亚哥5月20日 - 联合国拉丁美洲暨加勒比海经济委员会(CEPAL)负责人Alicia Barcena对路透表示，虽然拉美地区的宏观经济管理是一个亮点，但在发达国家刺激举措的影响下，拉美货币走坚目前成为了该地区的要害环节。
欧洲、美国和日本的货币宽松举措促使投资者到新兴市场寻找更好的回报，这推升了拉美货币的汇率，进而挫伤了该地区出口的竞争力。
Barcena在路透拉美投资峰会上表示，拉美地区应该权衡好时机和举措来管理大规模资本流入。
Barcena称，“我觉得令拉美地区最担忧的因素是本币升值。”
她还补充道，“货币宽松举措...打压了我们出口领域的活力。”
由于欧洲受危机所累需求下降，而且中国的消费亦降温，作为石油、大豆和铜出产大区的拉美亦应做好应对出口进一步放缓的准备。
不过，Barcena重申，地区强国巴西经济反弹，以及地区第二大经济体墨西哥的经济稳步增长，应该可以引领拉美今年的经济增长率达到3.5%。
Barcena称，该地区长久以来所面临的一个难题--通货膨胀，目前基本上已得到了控制，而且就业市场稳定。她谈及经常账赤字时表示，尽管可控，但该地区仍不应放松警惕。(完)
(编译 兰秀娟; 审校 石冠兰)
路透首尔4月7日 - 韩国LG电子(LG Electronics)周五表示，预计公司第一季营业利润将大增82%至近八年以来最高，从而轻松超过市场预估值，这得益于家用电器和电视业务的销售强劲。
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路透4月7日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:22 时，1港元=0.88777人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为 19.74%，高于上交易日收盘的19.55%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 4.86 5.01 1.09 建设银行 6.02 6.23 1.09 中国银行 3.64 3.73 1.10 农业银行