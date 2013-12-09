诺奖得主称拉美经济料在中国需求带动下继续扩张

德国央行总裁称应开始讨论何时结束欧洲央行刺激政策
路透柏林4月6日 - 德国央行总裁魏德曼周四表示，随着经济复苏，开始讨论欧洲央行(ECB)何时以及如何撤回积极的货币刺激政策是合理的。
路透乌拉圭12月9日 -诺贝尔奖获得者经济学家斯蒂格利茨周六表示，受中国需求带动，未来数年拉丁美洲依赖商品出口的经济体将继续扩张，尽管中国的经济增长有些放缓。
拉丁美洲依赖亚洲贸易伙伴、尤其是中国的需求，以及欧洲和北美市场的需求。
曾为世界银行首席经济学家的斯蒂格利茨表示，尽管中国经济增长率从9%放缓至7%左右，但中国不断变化的增长策略将维持对拉丁美洲原材料的需求。
现为哥伦比亚大学教授的斯蒂格利茨称，“这足以支持拉丁美洲经济成长，”他在乌拉圭经济部举行会议的间隙对路透表示。
“我认为，尽管中国经济有些放缓，但其对大宗商品的需求将持续下去，因为中国的收入在增加，而且增长策略在改变，”他称，“你们(拉丁美洲)将因此而受益。”
乌拉圭以及邻近的巴西和阿根廷经济依赖农业。这是向中国提供大豆和其他谷物的主要地区，中国主要将这些谷物作为牛的饲料。
中国不断壮大的新兴中产阶级越来越喜欢吃牛排，尽管中国经济放缓，但这一趋势料将持续。
美洲开发银行行长路易斯·阿尔贝托·莫雷诺(Luis Alberto Moreno)上月末表示，随着全球经济持续走强，明年拉丁美洲经济增长将增速，增长率介于3.2%至3.3%。
美洲开发银行与国际货币基金组织(IMF)的预测大致相符，IMF上月将该地区2014年经济成长率预估从3.4%下调至3.1%。(完)
(编译 于春红; 审校 张明钧)
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