拉美地区今年成长率料为2.7%--联合国

专访：韩国反对党顾问称重新协商对美自贸协定不会妨碍两国间贸易
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
路透圣地亚哥4月29日 -联合国拉丁美洲和加勒比经济委员会(ECLAC)周二调降对该地区今年经济成长预估，因区域内最大经济体巴西和墨西哥的动力不如预期。
该地区今年成长率料为2.7%，虽略高于去年的2.5%，但比去年12月所预估的成长3.2%大幅下降。
拉美及加勒比地区极度依赖石油、金属及谷物出口，ECLAC说，全球市场不确定性将继续给本区域构成压力。
ECLAC说，发达国家的活动指标已在好转。
“然而，必须谨慎看待本地区主要贸易伙伴中国的情况，中国今年订下的最低成长率目标是7%。”
ECLAC还说，巴西今年经济成长率料为2.3%，持平于去年。
拉美第二大经济体墨西哥，2014年成长率料有3%，从去年的1.1%回升。
ECLAC去年12月对巴西和墨西哥今年成长率的预估值分别是2.6%和3.5%。
浏览ECLAC的成长预估细项，请点击
(完)
(编译 李婷仪 审校 石冠兰)
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