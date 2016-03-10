拉美产油国统一立场会议推迟召开 因日程安排困难

路透基多3月9日 - 厄瓜多尔石油部长Carlos Pareja称，由于日程安排上的困难，原定周五召开的拉美产油国统一立场会议将推迟举行，会议将支持冻产等措施以提振油价。

该会议召开时间原预计早于石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国本月稍晚可能在俄罗斯举行的会议，但Pareja称这在月末之前不太可能。

“难题之一在于部长们的日程安排非常复杂，”Pareja周三晚间告诉路透。

“我认为上述会议或在3月底或4月初召开。”

原定周五在基多召开的会议涉及到拉美地区主要石油出口国委内瑞拉、哥伦比亚、厄瓜多尔和墨西哥。

非OPEC产油国哥伦比亚和墨西哥对提振油价的努力共襄盛举，这是首个意义深远的迹象。

“本周五打算做什么呢？举行一场会议，宣示所有OPEC和非OPEC的拉美国家将愿意做些事情：冻结产量上限、必要时减产，以及加入任何OPEC的倡议，”Carlos Pareja在今日稍早对当地一电台表示。

“如果整个石油世界决定采取行动，相信我，这个问题将会解决。”

“有讨论到从3月20日或21日起在俄罗斯举行OPEC及非OPEC会议，”他表示。“我们的计划是以拉抬价格和稳定市场为目标，寻求统一立场的决议。”(完)