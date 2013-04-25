拉美国家应改善政策以回应资金流入--世界银行

路透4月24日 - 世界银行拉丁美洲首席分析师Augusto de la Torre周三表示，拉美国家应该要强化其财政状况，并放松货币立场，才能应对不断大量流入的资金。

他在世界经济论坛拉美峰会上对路透表示，拉美地区经济成长强劲，意谓着必须要学着适应较强势的货币。

欧洲和美国的利率处于历史低位，造成投资者过去五年来在新兴市场寻求更高的报酬。

拉美地区经济快速成长，但债务水准相对偏低，且又有财政纪律，根据路透的估计，该地区过去五年来从全球各地吸引了约4,000亿美元的资金投资。

资金流入已导致拉美货币升值，损及出口竞争力，de la Torre表示，拉美国家必须用可以和长期货币走强相容的举措来回应。

“我们必须了解，较强的货币反映了经济基本面的改善，但同时我们必须调整适应这样的情况，”他表示。

“在政治情势允许的情况下，必须要强化财政状况，如此才能调降利率，但不会引发通胀，”他表示。

世界银行预估整体拉美经济今年将成长3.5%，高于去年的3%，但仍低于2007-09年金融危机之前的均值5%。(完)

(编译 戴素萍 审校 杜明霞)

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