惠誉不排除明年调降拉美国家评级

英特尔在白宫宣布对亚利桑那州工厂投资70亿美元
路透华盛顿2月8日 - 英特尔(Intel)选择在美国白宫椭圆形办公室宣布，对此前搁置的亚利桑那州工厂投资70亿美元；并称该工厂建成运营后将创造3,000个工作岗位。
路透纽约12月20日电---评级机构惠誉周二预计,2012年拉美国家的债信评级可能保持稳定,但如果欧债危机加剧,该机构不排除会调降其中评级为B的国家评级.
目前有七个拉美国家的评级被惠誉评定为B,他们是阿根廷、玻利维亚、多米尼加共和国、厄瓜多尔、牙买加、苏里南和委内瑞拉.
该评级机构在报告中表示,"在国际金融剧烈震荡之际,惠誉不排除对'B'评级主权国家采取负面评级行动,这归因于他们疲弱且不可预测的政策框架,以及外部和财政缓冲有限."(完)
--编译 王翔琼;审校 张涛
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