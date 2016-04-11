联合国经济委员会称2016年拉美经济将萎缩0.6%

路透圣地亚哥4月9日 - 联合国拉丁美洲暨加勒比海经济委员会已将拉美2016年温和经济增长预估下调，如今预测该地区经济平均萎缩0.6%。

该经济委员会指称，偏低的商品价格和金融市场震荡，导致其在周五晚间发布的声明稿中调降该地区先前预估的增长0.2%。

该委员会表示，去年与美国关系较密切的墨西哥和中美洲，其表现要比经济以大宗商品为基础的南美洲相对较佳，而这样的分歧趋势将会持续下去。

“南美洲经济集中在生产原材料，尤其是石油和矿物，而且与中国的贸易往来愈加紧密，预计该地区经济(在2016年)将萎缩1.9%，”该委员会称。

委员会并称，拉美最大的经济体--巴西，今年可能将萎缩3.5%，12月时预测为萎缩2.0%。(完)