联合国经济委员会称2016年拉美经济将萎缩0.6%

调查：分析师调降2016年澳洲经济增长预估 但资源产业料提供助力
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透圣地亚哥4月9日 - 联合国拉丁美洲暨加勒比海经济委员会已将拉美2016年温和经济增长预估下调，如今预测该地区经济平均萎缩0.6%。
该经济委员会指称，偏低的商品价格和金融市场震荡，导致其在周五晚间发布的声明稿中调降该地区先前预估的增长0.2%。
该委员会表示，去年与美国关系较密切的墨西哥和中美洲，其表现要比经济以大宗商品为基础的南美洲相对较佳，而这样的分歧趋势将会持续下去。
“南美洲经济集中在生产原材料，尤其是石油和矿物，而且与中国的贸易往来愈加紧密，预计该地区经济(在2016年)将萎缩1.9%，”该委员会称。
委员会并称，拉美最大的经济体--巴西，今年可能将萎缩3.5%，12月时预测为萎缩2.0%。(完)
(编译 戴素萍 审校 于春红)
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路透瑞士达沃斯1月17日 - 英国劳合社(Lloyd's of London)董事长John Nelson周二称，最晚将在4月中之前发布有关新设欧洲子公司的公告；该公司正为应对英国退出欧盟做准备。