中资支持的Canyon Bridge将收购美国莱迪思半导体

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透11月3日 - 美国莱迪思半导体(Lattice Semiconductor)(LSCC.O)称，其将被Canyon Bridge Capital Partners收购。后者是一家新成立的私募股权公司，有中国资金的支持。交易规模13亿美元，是晶片领域整并潮中最新一笔交易。
这起现金收购的每股收购价为8.3美元，当中包含承接公司债务，这较莱迪思半导体周三收盘的6.37美元溢价30.3%。莱迪思半导体股价周四报7.57美元，较出价低0.75美元，表明投资者对交易是否能完成持些许怀疑态度。
Canyon Bridge总部位于美国加州帕洛阿尔托。根据Canyon的交易法律顾问Jones Day发送的电邮新闻稿，该基金的伙伴大多来自总部位于北京的国新基金(China Reform Fund)。(完)
(编译 王颖；审校 张明钧)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
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