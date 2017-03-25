独家：中国政府支持并购基金再将芯片并购案提交美政府审批-消息

路透3月24日 - 三位了解情况的消息人士表示，去年11月同意以13亿美元收购美国芯片公司莱迪思半导体(LSCC.O)的并购基金Canyon Bridge Capital Partners再度向美国政府提出交易审批申请。该基金的部分资金来自于中国中央政府，并且基金与中国的航天计划有间接联系。

到周五，美国外资审议委员会(CFIUS)没有在申请提出后75日的最长期限内完成对该交易的审批。CFIUS是负责对外国企业在美收购交易进行安全审查的政府机构。

消息人士表示，再度将交易提交CFIUS审批，又给了该机构长达75天的时间来完成国家安全方面的审查，并同并购双方讨论可能存在的问题。

两位消息人士还表示，Canyon Bridge和莱迪思半导体再度提出审批申请的另一个因素是，在特朗普上任两个多月后，多个政府部门的高级职位仍有空缺，导致CFIUS快速审批并购案的能力下降。

再提申请不一定会给交易带来麻烦。一些包括中国化工以430亿美元收购瑞士种子和化肥生产商先正达(SYNN.S)在内并购案都曾二度向CFIUS提出审批申请，之后也都获批准。

Canyon Bridge和莱迪思半导体原本表示，预计交易将在今年年初完成。

莱迪思半导体总部位于俄勒冈州的波特兰，生产名为“现场可编程门阵列(FPGAs)”的可编程芯片，企业可将自己的程序植入这类芯片以实现不同的用途。莱迪思半导体并不向美国军方出售芯片，不过其两大竞争对手--赛灵思(Xilinx)(XLNX.O)和英特尔(INTC.O)旗下的Altera生产的芯片却被使用在军事科技领域。

路透查阅一系列中国国有企业登记文件后证实，对Canyon Bridge的投资来自于中国国务院。芯片产业及关注美国政府对海外投资审查决定的分析师表示，这种关联可能招致美国监管机构对莱迪思半导体收购案更缜密的调查，因担心通过收购所获得的技术或被用于中国的军事领域。

据公司网站显示，Canyon Bridge总部位于加州帕洛阿尔托，是为上述交易而新近成立的，公司自称是一家“专门为科技企业提供战略资金的美国私募股权收购基金”，其创始人之一是Ray Bingham，他同时担任Cypress SemiconductorCY.N执行董事长、Flex(FLEX.O)董事长以及甲骨文(Oracle)(ORCL.N)的董事会成员。

根据莱迪思半导体向美国证券交易委员会(SEC)提供的文件显示，Canyon Bridge唯一的投资人是China Venture Capital Fund Co Ltd的一家子公司。据中国国新控股有限责任公司的网站显示，China Venture Capital Fund是其旗下基金。(tmsnrt.rs/2gegSQc)(完)