独家：美国莱迪思半导体并购案背后隐现中国政府的资金支持

路透旧金山/纽约/香港11月28日 - 中资公司文件显示，并购基金Canyon Bridge Capital Partners本月稍早同意以13亿美元收购总部位于美国的芯片公司莱迪思半导体(LSCC.O)，该基金的部分资金来自于中国中央政府，并且基金与中国的航天计划有间接联系。

路透查阅一系列中国国有企业登记文件后证实，对Canyon Bridge的投资来自于中国国务院。芯片产业及关注美国政府对海外投资审查决定的分析师表示，这种关联可能招致美国监管机构对莱迪思半导体收购案更缜密的调查，因担心通过收购所获得的技术或被用于中国的军事领域。

“这是一个危险信号，”美国战略与国际研究中心(Center for Strategic and International Studies)的研究员James Lewis表示，“虽然不致扼杀交易，但像这样的并购有些时候会遇到阻碍。”

莱迪思半导体总部位于俄勒冈州的波特兰，生产名为“现场可编程门阵列(FPGAs)”的可编程芯片，企业可将自己的程序植入这类芯片以实现不同的用途。莱迪思半导体并不向美国军方出售芯片，不过其两大竞争对手--赛灵思(Xilinx)(XLNX.O)和英特尔(INTC.O)旗下的Altera生产的芯片却被使用在军事科技领域。

美国外资审议委员会(CFIUS)尚未批准该交易。CFIUS是负责对外国企业在美收购交易进行安全审查的政府机构。行业分析师和CFIUS的专家称，该交易能否向前推进，取决于CFIUS如何判定莱迪思半导体可编程芯片的潜在军事用途。CFIUS拒绝就该报导置评。

这宗交易在中国公司对美国半导体行业的并购尝试中规模居前。目前还不能肯定CFIUS会不会否决该交易，但如果拒绝，将是对中国企业的又一打击。中国今年的海外收购规模已达到创纪录的2,000亿美元。近几个月，美国、德国和澳洲都曾否决过中国的并购交易，因担心这些交易在国家安全方面对中国的益处或许超过对这些国家。

据公司网站显示，Canyon Bridge总部位于加州帕洛阿尔托，是为上述交易而新近成立的，公司自称是一家“专门为科技企业提供战略资金的美国私募股权收购基金”，其创始人之一是Ray Bingham，他同时担任Cypress SemiconductorCY.N执行董事长、Flex(FLEX.O)董事长以及甲骨文(Oracle)(ORCL.N)的董事会成员。未能立即联系到Bingham就此置评。

根据莱迪思半导体上周二向美国证券交易委员会(SEC)提供的文件显示，Canyon Bridge唯一的投资人是ChinaVenture Capital Fund Co Ltd的一家子公司。据中国国新控股有限责任公司的网站显示，China Venture Capital Fund是其旗下基金。(tmsnrt.rs/2gegSQc)(完)