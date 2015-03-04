中国称反恐法草案不会影响科技企业的正当利益

中国企业：小米国际业务副总裁雨果·巴拉离职
路透北京1月23日 - 中国手机公司小米 最知名的全球高管雨果·巴拉因健康原因及新的工作已经离职，他已经成为小米公司全球化的面孔。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Gerry Shih/Paul Carsten
路透北京3月4日 - 中国人大会议发言人傅莹周三称，中国反恐法草案不会影响科技企业的正当利益。此前，美国总统奥巴马对中国反恐法草案的影响表示关切，并要求中方进行修改。
反恐法草案要求科技企业交出加密密钥并安装信息安全“后门”，协助执法部门的反恐调查。这招致奥巴马的批评，他本周对路透表示，中国如果想“和美国做生意”，必须修改反恐法草案。
傅莹指出，美国等西方国家多年来也要求科技企业披露加密的方式，在美国运营的中国企业一直受到严格的安全检查。
傅莹在新闻发布会上表示，反恐法草案是“符合行政法原则的，也是国际上比较普遍的做法，不会影响网络经营者的正当利益”。
德国驻中国大使周三也表示对新的网络安全法规感到担心，称这“可能让外资企业更难以进入中国市场”。
傅莹表示，中国“希望外国企业能够一如既往地支持、参与我们的改革进程，继续跟着我们的改革进程往前走”。
“人大会继续广泛地听取各方面的关切和意见，努力把这部法律制定得更加科学、合理、严密。 ”（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透北京1月23日 - 中国手机公司小米 最知名的全球高管雨果·巴拉因健康原因及新的工作已经离职，他已经成为小米公司全球化的面孔。
安倍还称，日本政府希望阐释本国企业是如何为美国经济做出贡献的。日本政府采取该立场，旨在设法抵御对进入美国的进口品征收“边境税”的威胁。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保放