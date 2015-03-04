中国称反恐法草案不会影响科技企业的正当利益

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Gerry Shih/Paul Carsten

路透北京3月4日 - 中国人大会议发言人傅莹周三称，中国反恐法草案不会影响科技企业的正当利益。此前，美国总统奥巴马对中国反恐法草案的影响表示关切，并要求中方进行修改。

反恐法草案要求科技企业交出加密密钥并安装信息安全“后门”，协助执法部门的反恐调查。这招致奥巴马的批评，他本周对路透表示，中国如果想“和美国做生意”，必须修改反恐法草案。

傅莹指出，美国等西方国家多年来也要求科技企业披露加密的方式，在美国运营的中国企业一直受到严格的安全检查。

傅莹在新闻发布会上表示，反恐法草案是“符合行政法原则的，也是国际上比较普遍的做法，不会影响网络经营者的正当利益”。

德国驻中国大使周三也表示对新的网络安全法规感到担心，称这“可能让外资企业更难以进入中国市场”。

傅莹表示，中国“希望外国企业能够一如既往地支持、参与我们的改革进程，继续跟着我们的改革进程往前走”。

“人大会继续广泛地听取各方面的关切和意见，努力把这部法律制定得更加科学、合理、严密。 ”（完）