四名华裔女子起诉丝芙兰 指控其歧视亚裔消费者

路透11月19日 - 化妆品零售商丝芙兰（Sephora）在美国被起诉，起诉书称其封锁亚裔顾客的网上账号，因怀疑这些顾客大量抢购折扣商品用于转售。

周二美国四名华裔女子在曼哈顿联邦法院提起集体诉讼，称本月稍早她们在丝芙兰官网的账号被停用，而原因就是她们是亚洲姓氏。

这宗诉讼的起因是11月6日丝芙兰的促销活动，此次活动导致丝芙兰网站瘫痪。丝芙兰当时称，这是由于许多大买家想利用促销活动囤货，而后转售并从中牟利。

起诉书称，丝芙兰网站崩溃后账号被封锁的顾客，都是亚洲姓氏或电子邮箱地址为中国域名。受到影响的顾客数以千计。

诉状指出，丝芙兰网站崩溃后的几天内，数以百计亚洲姓氏的丝芙兰顾客在Facebook上抱怨无法登录账号，一些人指责丝芙兰种族歧视。

记者周三寻求丝芙兰置评，丝芙兰暂未回复。其母公司LVMH(LVMH.PA)亦未回复。LVMH在此诉讼中亦被列为被告。

丝芙兰1970年在巴黎成立，目前在29个国家拥有1,900个店面。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王琛

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