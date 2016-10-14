英国6月退欧公投并不合宪 退欧程序须经国会批准-律师团主张

杨洁篪称任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透伦敦10月13日 - 试图迫使英国政府在启动退欧程序前须经国会批准的律师团队表示，英国6月公投退出欧盟并不合宪。
“这是谘询性公投，没有别的意涵，”David Pannick周四向在等法院听证会上表示。
英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)之前已经表示，将在明年3月底以前启动欧盟里斯本条约第50条款，从而展开为期两年的英国退欧进程，启动程序之前，不会经由国会表决。
但民间对特雷莎·梅政府提出法律诉讼，质疑政府是否能够动用所谓的皇家特权(royal prerogative)权力，来决定何时、如何、以及是否作出这个决定。
多位部长级人物表示，本周所发起的法律挑战是试图推翻民主程序。
Pannick否认此案只是那些希望续留欧盟人士的伪装行动，并称此诉讼案提出了根本上的合宪性质疑。Pannick所代表的主要当事人为投资经理Gina Miller。
Pannick称，政府不应使用古老的权力，来剥夺1972年时国会批准英国进入欧盟时赋予人民、贸易及劳务自由移动等权利。(完)
(编译 张明钧; 审校 高琦)
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
特别检察官办公室的发言人Lee Kyu-chul在例行新闻简报会上表示，尚未做出是否申请逮捕令的决定。他说，这一决定最晚周日做出。(完)
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。