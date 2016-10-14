英国6月退欧公投并不合宪 退欧程序须经国会批准-律师团主张

路透伦敦10月13日 - 试图迫使英国政府在启动退欧程序前须经国会批准的律师团队表示，英国6月公投退出欧盟并不合宪。

“这是谘询性公投，没有别的意涵，”David Pannick周四向在等法院听证会上表示。

英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)之前已经表示，将在明年3月底以前启动欧盟里斯本条约第50条款，从而展开为期两年的英国退欧进程，启动程序之前，不会经由国会表决。

但民间对特雷莎·梅政府提出法律诉讼，质疑政府是否能够动用所谓的皇家特权(royal prerogative)权力，来决定何时、如何、以及是否作出这个决定。

多位部长级人物表示，本周所发起的法律挑战是试图推翻民主程序。

Pannick否认此案只是那些希望续留欧盟人士的伪装行动，并称此诉讼案提出了根本上的合宪性质疑。Pannick所代表的主要当事人为投资经理Gina Miller。

Pannick称，政府不应使用古老的权力，来剥夺1972年时国会批准英国进入欧盟时赋予人民、贸易及劳务自由移动等权利。(完)