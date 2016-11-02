汤森路透将全球裁员两千人 第四季计提大笔费用以简化业务

(新增计划裁员详情)

路透11月1日 - 新闻暨资讯服务供应商汤森路透TRI.N. (TRI.TO)周二称，将在全球范围内裁员约2,000人，第四季计提2亿至2.5亿美元费用用以简化业务。

该公司称，此次重组涉及30个国家或地区的150个办公位置，主要影响金融与风险业务以及企业、技术和运营集团。公司发言人称，目前在全球雇员数约48,000人。

“我们之所以这么做，是因为看到了打破内部孤岛，使我们更接近客户、变得更为灵活的机会，”公司执行长Jim Smith称。

汤森路透为路透新闻母公司。据发给雇员的一份备忘录，路透新闻将不会有裁员。

该公司稍早公布，第三季净利小幅下滑，报2.86亿美元，合每股盈余(EPS)0.36美元，上年同期分别为2.93亿美元和0.36美元。

扣除特殊项目的EPS为0.54美元。汤森路透I/B/E/S/访问的分析师平均预计，当季EPS为0.47美元。

扣除汇率影响的营收增长1%至27.4亿美元，考虑汇率影响的营收则持平。该公司重申全年营收增长2-3%的预期。

为金融服务公司提供新闻与分析的金融与风险业务中，销售连续第十季超越取消数量。

整体而言，该业务营收持平于15.2亿美元。

受计提费用影响，该公司将2016年基础营业利润率从18.4-19.4%下调至16-17%。(完)