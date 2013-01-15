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亚洲 | 2013年 1月 15日 星期二 11:29 BJT

日本个股: LCD设备厂商V Technology称主要面板生产商考虑增加投资

路透东京1月15日 - 日本液晶显示器(LCD)面板设备厂商V Technology 周二表示,该公司接到一家中国主要LCD面板生产商的23亿日圆(2,600万美元)订单.

该公司上述声明发表前,日本经济新闻刚报导称,苹果 大幅削减液晶面板订单,损及日本和韩国LCD厂商.

V Technology提供用于生产智能手机和平面电视显示屏的设备.该公司在媒体发布中称,公司还另外与至少一家计划新增一条生产线的主要LCD面板厂家进行了接洽.(完)

(编译 郑茵 审校 高琦)

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