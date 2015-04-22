京东方大举扩张液晶面板线 在合肥建国内首条10.5代线

路透上海4月22日 - 中国最大的液晶面板企业--京东方(000725.SZ)正大举扩张建设液晶面板生产线。除在福州建设8.5代薄膜电晶体液晶显示（TFT-LCD）生产线外，还将在合肥建设国内首条10.5代TFT-LCD线，合肥项目总投资约400亿元人民币。

公告显示，该项目注册资本金为220亿元，京东方筹措40亿元和合肥政府方面筹措180亿元，共同投入项目公司，除资本金以外部分，项目公司将向银行贷款。该项目力争在今年第四季开工，2018年第三季投产。

该项目的玻璃基板尺寸为2940mm×3370mm，主要针对60英寸以上的大尺寸电视，设计产能为9万张／月。京东方指出，率先建设10.5代线可以在未来65英寸级别产品的市场竞争中取得主动地位，产品定位准确、确保先发优势能够开辟出在超大尺寸领域的竞争“蓝海”。

京东方近日与福州签定投资框架协议，拟在福州新建一条8.5代液晶面板（TFT-LCD）生产线，总投资约300亿元，计划在2017年建成，这将是公司第四条8.5代线。项目力争在今年9月底前开工，2017年6月底前投产。

在日本夏普(6753.T)此前投资建设全球首条10代线后，但之后因产能利用率不高，项目出现巨额亏损，全球液晶面板企业此前对于10代线多处于观望态势。

京东方A股周三开盘报4.83元，与上日持平。（完）

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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