夏普与台湾鸿海结盟LCD生产业务

* 夏普将向鸿海发行669亿日圆股票

* 鸿海将持有夏普约11%股份,成为第一大股东

* 夏普将位於(土界)市工厂46.48%股份出售给鸿海

* 开工不足的(土界)市工厂打压夏普获利

路透东京3月27日电---日本夏普(6753.T)与台湾大厂鸿海精密(2317.TW)结盟液晶显示器(LCD)生产业务,向後者发行价值8.08亿美元(669亿日圆)的股票,旨在扭转夏普因电视销售萎缩而造成的亏损.

向鸿海发行669亿日圆股票後,鸿海将持有夏普11%左右的股权,成为这家日本最大LCD厂商的最大股东.鸿海是苹果(AAPL.O)产品的主要制造商.

在韩国三星电子(005930.KS)为首的国外竞争者夹击下,日本三大电视制造商--夏普、索尼(6758.T)和Panasonic(6752.T)预计今年将亏损170亿美元.

电视需求大减,已迫使夏普削减其在日本(土界)主要工厂的产能,该工厂目前产能利用率仅为50%左右.

而该工厂的亏损反过来使夏普在上一季度陷入严重亏损,令其股东权益损失约1,800亿日圆.路透数据显示,截至12月底,夏普的净负债股权比率为1.03,六倍于行业平均水准,且为日本电子类公司中最高的.

"电子市场环境正趋於严峻,数码科技的发展,以及全球市场竞争加剧,使得价格快速下降,"夏普表示,"我们认为,有必要及时采取行动,以应对这些变化."

该公司表示,将向鸿海集团旗下四家公司发行新股,并将(土界)工厂的46.48%的权益出售给鸿海,通过该交易筹资660亿日圆.

夏普在声明稿中表示,(土界)工厂所生产的LCD面板中,最多半数将供应给鸿海.

"这项交易对正处於亏损的夏普而言是项利多,它现在可利用现金来投资,"汇丰控股驻台北分析师赖惠娟说.

"但很难说这是不是项好交易,因为我们并不清楚那座亏损的工厂资产价值有多少.通常LCD公司折价得很严重.不过这项投资可以帮助鸿海取得夏普的平面内切换(IPS)技术,iPad及iPhone均使用了IPS."

夏普截至3月31日止的本会计年度净损料将达创纪录的2,900亿日圆(35亿美元),因LCD需求委靡不振.该公司已下修LCD电视销售预估,从原先的1,350万台降至1,280万台.

10-12月LCD电视销售量几乎腰斩,只有美国市场在60英寸或更大萤幕电视的销售仍有强劲成长.(完)

--编译 田建华/丁琦/李婷仪;审校 沈以文/王丽鑫

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