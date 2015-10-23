香港《文汇报》：“伦港通”进一步强化港金融中心地位

（10月23日社评）

香港交易及结算所（港交所）昨宣布，正在筹划「伦港通」，以连接伦敦和香港的大宗商品市场。这是国家主席习近平访英期间，与英国首相卡梅伦共同公布的多个重大合作计划中的一项，不仅标志着中英经贸金融合作进入了一个崭新阶段，有利强化香港作为亚洲区内重要国际金融中心的地位，更进一步显示，中英加强合作给香港带来庞大的发展机遇，香港工商界和广大港人应该看清发展态势，进一步关注和发掘中英加强经贸合作带来的新机会，充分发挥自身优势，让香港作为「超级联系人」的地位更为凸显、更加稳固。

港交所的全资附属公司香港期货交易所有限公司、香港期货结算有限公司，日前与伦敦金属交易所(LME)、伦敦金属交易结算所签署合作备忘录，拟建立相互间的「交易通」和「结算通」的联通机制，合起来简称为「伦港通」。这是一个连接香港与伦敦两大国际金融中心的重要桥梁，意义重大，一方面可以令伦敦与亚洲的大宗商品交易更为便捷，让两者关系更加密切；另一方面，为香港的中介机构及投资者买卖伦敦金属交易所的产品提供了一个方便、快捷、稳定的渠道，有利于香港成为亚洲地区重要的商品交易中心，从而进一步强化香港国际金融中心的地位，尤其是未来将推出更多以人民币定价的商品，也可为人民币国际化发挥重要作用。

展望未来，随着中国推动「一带一路」战略，沿线国家的商品需求量将大增，预计10年内商品交易额将达2.5万亿美元，主要大宗商品将占相当比例，这种市场趋势令「伦港通」优势尽显，潜力无限。

这项有利于进一步巩固和发展香港优势的协议，是在习近平主席访英期间签署的，又一次显示中英关系全面加强，将给香港带来巨大发展机遇。在上世纪末，中英两国在和平、协商、包容的基础上，以「一国两制」的伟大创举，圆满地解决了香港回归中国的历史遗留问题。现在，中英构建面向21世纪全球全面战略伙伴关系，全面拓展和深化经贸等领域的合作。

香港与伦敦同为国际金融中心，有良好基础开展互利共赢合作。作为国际金融中心，香港在股票市场方面具有相当优势，但在其他方面如外汇市场、债券市场和商品交易等领域，与东京、新加坡相比也有许多不足之处，比伦敦、纽约更有不小差距。

此次，香港在国家加强中英合作的大局支持下，与伦敦的金属交易市场建立紧密合作，将有机会在相当程度上弥补弱项、缩小差距，令香港国际金融中心地位更加牢固。这是很值得港人和香港业界珍视的大事，期待香港有关方面尽快对有关细节进行研究和落实，让这个合作项目早日运行并产生效益。

习主席日前在英女王欢迎宴祝酒时，特别提到的一句古语：「来而不可失者，时也；蹈而不可失者，机也」，意思就是告诫世人时不我待、机不可失。中英关系保持良好发展势头，国家领导人到英国访问，为两国的经贸发展开拓新领域、增添新动力，面对这种大好发展环境和时机，香港更需要充分发挥「一国两制」优势，团结一心，排除干扰，善用自身优势，开拓更多商机，将香港长期繁荣稳定的基础打得更加坚实。